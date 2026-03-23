България

МВР отчете 1325% ръст на досъдебните производства за изборни нарушения

Нараства и броят на подадените сигнали от граждани

23 март 2026, 12:41
М инистерството на вътрешните работи продължава активната си работа за гарантиране на честни и прозрачни избори, като до вота остават 27 дни. Данните бяха представени от главния секретар на МВР.

МВР откри денонощен телефон за сигнали, свързани с нарушения на изборния процес

Според последната информация се отчита значително увеличение на досъдебните производства, свързани с нарушения на изборния процес.

Скок с 59,3% на сигналите за изборни нарушения

Към момента са образувани 57 разследвания, докато за същия период преди изборите през октомври 2024 г. те са били едва 4 – ръст от 1325%.

Сериозно увеличение има и при предупредителните мерки. Издадени са 272 протокола по чл. 65 от Закона за МВР, при 28 за същия период през 2024 г., което представлява ръст от 871%.

Нараства и броят на подадените сигнали от граждани. До момента те са 152, в сравнение с 13 при предходните избори – увеличение от 1069%.

Вече 20 досъдебни производства за изборни нарушения

От МВР подчертават, че остават ангажирани с противодействието на престъпленията срещу изборните права и с гарантирането на законността по време на изборния процес.

Последвайте ни
pariteni.bg
dogsandcats.bg
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

От мрежата

