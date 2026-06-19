България

Над 110 000 ученици се явиха на НВО по математика днес

Седмокласниците и десетокласниците положиха втория си задължителен изпит, а резултатите ще бъдат обявени до 1 юли

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 45 минути / 19 юни 2026, 07:02
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П о вариант 1 писаха днес седмокласниците на националното външно оценяване по математика, което започна в 9:00 часа. Изпитният вариант беше изтеглен в Министерството на образованието и науката (МОН) в присъствието на заместник-министър д-р Таня Панчева.

Над 110 000 ученици от седми и десети клас се явиха на изпита в цялата страна, съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН).

Сдмокласниците бяха разпределени в 1637 училища, а десетокласниците – в 1030 училища.

Изпитът по математика за седми клас започна в 9:00 часа. Тази година той беше с продължителност 180 минути, което е с 15 минути повече в сравнение с миналата година. Времето беше разделено на две части по 90 минути.

Тестът включваше общо 24 задачи. От тях 14 са с избираем отговор, 7 са с кратък свободен отговор без необходимост от представяне на решение, а 3 задачи бяха със свободен отговор, изискващи подробно описание и аргументация на решението.

Част от задачите съдържаха подусловия, което дава възможност на учениците да получат точки и при частично верен отговор. Значителна част от изпитните въпроси са с приложен характер и изискват работа с информация, представена чрез текст, таблица, диаграма или графика – подход, който е заложен и в изпитните модели през последните години.

Изпитът по математика за десети клас започна в 8:00 часа и бе с продължителност 120 минути. Това е с 30 минути повече спрямо миналата година.

Тестът съдържаше общо 18 задачи. Дванадесет от тях - по математика, а останалите проверяват уменията на учениците да прилагат математически знания при решаване на практически задачи от областта на биологията и здравното образование, химията и опазването на околната среда, физиката и астрономията, както и географията и икономиката.

На 17 юни се проведе националното външно оценяване по български език и литература за седми и десети клас.

Седмокласниците работиха по вариант 1. Тестът включваше общо 26 задачи – 18 с избираем отговор, 6 с кратък свободен отговор, една задача с разширен свободен отговор и задача за създаване на текст чрез подробен преразказ на неизучавана творба.

Тази година учениците преразказваха текста „Въпрос №18“ от писателя и сценарист Христо Раянов. Те трябваше да създадат подробен преразказ от името на главния герой. Задачата с разширен свободен отговор беше свързана с разказа „Косачи“ на Елин Пелин. Учениците трябваше да обяснят какво внушават думите на героя Лазо към Благолажа: „Ами тия чудновати работи, дето ми ги разправяш, защо ми са?“.

На 17 юни се състоя и изпитът по български език и литература за десети клас. Той съдържаше 21 задачи, от които 13 с избираем отговор, 5 с кратък свободен отговор, една задача за редактиране, една задача с разширен свободен отговор за формулиране на теза или антитеза и една задача за създаване на текст.

Произведението, върху което десетокласниците демонстрираха знания и умения, беше стихотворението „Арменци“ на Пейо Яворов. От тях се изискваше да развият теза по темата „Родина и чужбина“, както и да създадат резюме по текста „Ученето днес – дигитално или аналогово“.

Резултатите от националните външни оценявания в седми и десети клас ще бъдат обявени до 1 юли включително, информират от Министерството на образованието и науката.

Редактор: Василена Василева
Източник: Димитрина Ветова/БТА    
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