България

Над 55 000 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по БЕЛ

Тази година нямаше промяна във формата на изпита

Обновена преди 1 час / 3 юни 2026, 06:49
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В 1706 училища в страната днес се състоя националното външно оценяване по български език и литература в края на четвърти клас, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Тази година нямаше промяна във формата на изпита, който проверява базовите компетентности на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст.

Около 55 000 ученици се явиха на изпита, който започна в 10:00 часа. Четвъртокласниците разполагаха с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. От тях 13 са езикови, 11 са литературни и една е творческа, в която се оценяват уменията на четвъртокласниците да изразяват собствени идеи. Децата със специални образователни потребности имаха възможност да работят с 30 минути повече от останалите.

На 4 юни ще бъде изпитът по математика в четвърти клас. Тестът отново ще включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността на децата да разсъждават.

Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100 точки. Индивидуалните резултати ще бъдат обявени до 15 юни, информират от МОН.

"Ще направим анализ на националното външно оценяване в края на четвърти клас, на формите, под които то преминава, и е възможно да предложим необходими промени, за да не се отразява то стресиращо върху цялата система и върху учениците". Това каза на 22 май министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев в отговор на парламентарен въпрос от народния представител Петър Петров от „Възраждане“ за националното външно оценяване на учениците в края на четвърти клас. 

Според Петър Петров „от години начални учители, хиляди специалисти, както и някои синдикални организации, апелират и предлагат националното външно оценяване в края на четвърти клас да бъде отменено“.

"Националното външно оценяване има връзка с кандидатстването в математическите гимназии от пети клас, но ще направим цялостен преглед и ще вземем конкретни решения", обясни образователният министър. "Отделно ще направим анализ на тази форма, в Министерството на образованието и науката са предприети някакви стъпки тя да се промени и да стане по-работеща и по-малко отразяваща се върху учениците и техните семейства", каза тогава министър Вълчев.

Средният резултат по български език и литература (БЕЛ) от националното външно оценяване в четвърти клас през 2025 г. е 70,90 точки, а по математика - 69,70 точки. Това съобщи на 11 юни 2025 г. Евгения Костадинова - директор на дирекцията "Съдържание на предучилищното и училищното образование" в Министерството на образованието и науката, на пресконференция за представянето на анализ на обобщените резултати от държавните зрелостни изпити от сесията май-юни. 

Евгения Костадинова отбеляза тогава, че все повече се доближават резултатите по български език и литература, и по математика като стойности. "Това показва една много добра тенденция и се затваря ножицата между двата предмета. Дължи се на плавното и постепенно увеличаване на резултатите по математика", отбеляза преди година Костадинова. 

Източник: БТА, Димитрина Ветова    
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