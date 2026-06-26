София събра експерти от НАТО: Обсъдиха сигурността в Черно море и ролята на България и Турция

В София се проведе международна дискусия, посветена на регионалната сигурност в рамките на НАТО, устойчивостта на съюзниците и стратегическото партньорство между България и Турция. Събитието беше организирано от Дирекцията по комуникации на Турция в партньорство с Центъра за изследване на демокрацията.

Ключова среща за бъдещето на Черноморската сигурност

Форумът се състоя в навечерието на предстоящата среща на върха на държавните и правителствените ръководители на НАТО, която ще се проведе в Анкара на 7 и 8 юли. Това е единадесетото събитие от поредица международни дискусии, организирани в столиците на страните членки на Алианса.

Кръглата маса премина под мотото „Преосмисляне на регионалната сигурност в НАТО: устойчивост, сътрудничество и турско-българското партньорство“. В нея участваха дипломати от държави членки на НАТО, представители на академичните среди, експерти по сигурност и външна политика, анализатори от водещи мозъчни тръстове и журналисти.

Сред основните участници бяха бившият министър на отбраната на България проф. Тодор Тагарев, членове на Президентския съвет по сигурност и външна политика на Турция, представители на турски университети и експерти от Центъра за изследване на демокрацията.

По време на дискусиите бяха обсъдени

очакванията към предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара, отражението на войната в Украйна върху сигурността в Черноморския регион, както и усилията за укрепване на отбранителните и възпиращите способности на Алианса.

Участниците подчертаха значението на Турция за стабилността в Черно море, ролята ѝ при прилагането на Конвенцията от Монтрьо, развитието на отбранителната индустрия и дипломатическия ѝ принос в рамките на НАТО.

Специален акцент беше поставен върху сътрудничеството между България, Турция и Румъния в рамките на Черноморската противоминна група, създадена за повишаване на сигурността на корабоплаването в региона.

Експертите изтъкнаха необходимостта от по-тясно партньорство между София и Анкара в сферите на енергийната сигурност, защитата на критичната инфраструктура и развитието на отбранителните технологии.

Втората част на събитието се проведе в посолството на Турция в София под домакинството на турския посланик Мехмет Саит Уяник. Там, по време на среща с представители на български и международни медии, бяха обсъдени ролята на Турция в НАТО, перспективите пред Алианса, развитието на отбранителните способности на страните членки, както и предизвикателствата, свързани с изкуствения интелект и автономните системи.