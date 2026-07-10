България

На първо четене: НС прие проектобюджета на ДОО за 2026 г.

Средният брой на пенсионерите за тази година се очаква да нарасне до около 2 070 700 души.

Обновена преди 1 час / 10 юли 2026, 09:30
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П арламентът прие на първо четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. със 131 гласа "за", 70 "против" и без "въздържал се". 

Подкрепиха го "Прогресивна България" и ДПС, против гласуваха от ГЕРБ-СДС, "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане". 

Според проекта на бюджет на ДОО през 2026 г. за изплащане на всички видове пенсии и добавките към тях са предвидени 13,503 млрд. евро, като тези разходи са със 1,179 млрд. евро повече за пенсии спрямо 2025 г.

Бюджетът на ДОО за 2026 г. мина на първо четене в комисия

Средният брой на пенсионерите за тази година се очаква да нарасне до около 2 070 700 души.

Общият размер на приходите и получените трансфери по бюджета на ДОО за 2026 г. е 15,265 млрд. евро, в т. ч. получени трансфери от централния бюджет в размер на 6,745 млрд. евро за покриване на недостига.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се от 1 август 2026 г. става 620,20 евро, колкото е и размерът на минималната работна заплата за 2026 година. От същата дата максималният осигурителен доход за всички осигурени се повишава на 2300 евро. Предвижда се още и увеличение на минималния осигурителен доход за определени икономически дейности.

От 1 август 2026 г. се предвижда държавните служители по Закона за държавния служител и заетите по Закона за съдебната власт да заплащат лични осигурителни вноски. От тази дата осигурителните вноски се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 80:20, а от 1 януари 2027 г. - в съотношение 60:40, както е предвидено за останалите работещи. 

Предвиденото повишаване на минималните осигурителни прагове и на максималния осигурителен доход от 1 август беше акцент в дискусията на първо четене по проектобюджета на ДОО за 2026 г. От опозицията критикуваха  планираната мярка държавните служители да си плащат личните осигурителни вноски, както и липсата на увеличение на обезщетенията за майчинство и за безработица.  

Депутатите приеха бюджета на ДОО на първо четене

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова каза, че най-важният ефект от проекта на бюджета е, че той гарантира в пълен обхват социалните права на хората и осигурява средства за редовно изплащане на всички социално-осигурителни плащания – пенсии, болнични, обезщетения за майчинство и за безработица. Тя посочи, че Министерството на труда и социалната политика би искало да има по-ускорено развитие на някои от политиките по разходите, например по отношение на майките и безработните лица, но това за тази година са финансовите възможности на бюджета. 

Ако искаме веднага да увеличим пенсиите под линията на бедност, означава, че веднага трябва да вдигаме данъци. Никой в тази зала в мое ляво (дясната част на залата – б.а.) не е съгласен на такова движение и ние не сме заявявали, че ще вдигаме данъци. Ние изпълняваме закона и актуализираме минималните осигурителни прагове, за да достигнат в повечето случаи нивото на минималната работна заплата, обясни министър Ефремова. Никакво тежко затруднение за работещите и за бизнеса няма да има с това движение, допълни тя.  

Депутатите намалиха срока за предложения по проектобюджета между първо и второ четене на пет дни. 

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