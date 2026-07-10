„Погледни под клавиатурата“: Шокиращи разкрития за признанията на убиеца на Чарли Кърк

О бвиненият за убийството на Чарли Кърк – Тайлър Робинсън – е признал три пъти, че е убил водещата фигура на консерваторите, според сензационен видеозапис на транссексуалния партньор на Робинсън, включително след като се е промъкнал обратно в любовното им гнездо в Юта.

Ланс Туигс, който в четвъртък говори публично за първи път в предварително записани показания под клетва, разказа пред разследващите, че се е събудил в деня след атентата на 10 септември и е заварил Робинсън да се разхожда из апартамента им, преди той да се пречупи и да заяви, че „му се иска да не го беше правил“ и че се кани да се предаде.

Признанията на Робинсън – в писмо до Туигс, в текстови съобщения и лично, като всички те бяха показани в съда по време на предварителното изслушване – предложиха най-ясната картина досега за това как обвиняемият, действал сам, е описал извършването на убийството в Университета на Юта Вали (UVU) и дори е правил груби шеги по този повод, пише The New York Post.

Вдовицата на Чарли Кърк, Ерика, призова съдията за пълното публично оповестяване на интервюто на Туигс с прокурорите – с аргумента, че това ще сложи край на зловредните конспиративни теории около убийството на основателя на Turning Point USA.

Тя избухна в сълзи в съдебната зала, докато бяха четени безчувствените текстови съобщения, които Робинсън е изпращал на Туигс, когото наричал с неговото „транс фъри“ име „Луна“.

В едно от съобщенията 23-годишният Робинсън размишлява, че старата ловна пушка калибър .30-06 на дядо му „върши отлична работа“.

На Туигс, който не е обвинен в никакво нарушение, беше предоставен ограничен имунитет за показанията му от Службата на федералния прокурор на САЩ и Прокуратурата на окръг Юта.

Той се появи на разпита със сако и вратовръзка, но небрежно дъвчеше дъвка, докато описваше мъчителните събития – докато не му беше казано да я изплюе. Туигс е бил съквартирант и партньор на Робинсън в град Сейнт Джордж, намиращ се на около три часа път от Университета на Юта Вали.

22-годишният Туигс сподели, че за първи път се е запознал с Робинсън, когато последният се нанесъл в апартамента му като съквартирант, а съжителството им скоро прераснало в романс, въртящ се около любовта им към видеоигрите и затворен чат в частен сървър в Discord.

Първото признание дошло веднага след като Кърк бил убит пред очите на хиляди хора по време на събитие в UVU в Орем. Туигс описа как е получил очевидно предварително насрочено текстово съобщение от Робинсън малко след убийството, което му казвало: „Остави това, което правиш, погледни под клавиатурата ми“.

Там Туигс открил писмо от Робинсън, адресирано до „Луна“, в което обвиняемият убиец казва: „Имах възможността да ликвидирам Чарли Кърк и ще се възползвам от нея“.

По-късно, по време на размяна на съобщения, Робинсън продължил да говори за стрелбата и опитите си да си върне пушката с болтов затвор „Маузер“, която изхвърлил при бягството си от местопрестъплението, твърдят прокурорите.

„Не би трябвало да отнеме много време, докато се прибера вкъщи, но все още трябва да си взема пушката. Честно казано, надявах се да запазя това в тайна, докато не умра от старост. Съжалявам, че те замесвам“, уж написал Робинсън.

„Нали не си ти този, който го е направил????“, отговорил Туигс, на което Робинсън уж отвърнал: „Аз съм, съжалявам“.

Накрая Туигс описа предполагаемото разкаяние на Робинсън, когато са разговаряли лично на 11 септември – един ден след убийството на Кърк.

„Говори ли за това, което е направил?“, попита прокурорът на окръг Юта Райън Макбрайд. „Не влезе в детайли... Просто го попитах лично дали това, което каза предишната вечер, е вярно, и той каза, че е... започна да плаче малко и каза, че му се иска да не го беше правил“, каза Туигс по време на записаното интервю с разследващите.

„...В крайна сметка той каза, че ще говори с родителите си или ще се предаде“, заяви той.

Робинсън рядко е говорел за ЛГБТК+ теми и се е интересувал повече от Тръмп и неговите политики, сподели Туигс към края на видеосвидетелствата си.„Лично аз никога преди не бях чувал да говори конкретно за Чарли Кърк“, каза Туигс.

Туигс също така свидетелства, че най-много около месец преди смъртта на Кърк, Робинсън попитал дали имат инструмент за гравиране „Дремел“. „Не помня кога точно беше, но той каза, че планира да ходи на лов със семейството си и ме попита... дали имаме нещо като Дремел, защото каза, че иска да гравира съобщения върху куршуми“, допълни той.