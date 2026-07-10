Любопитно

Коя е Зейнеп Сьонмез – тенисистката, чийто скрит символ за Палестина предизвика дебат на "Уимбълдън"

Турската звезда Зейнеп Сьонмез влезе в открит конфликт с организаторите в Лондон заради Палестина. Вижте как тенисистката използва дизайна на ракетата си, за да изрази позиция срещу войната в Газа и да обвини спорта в лицемерие

10 юли 2026, 11:54
Коя е Зейнеп Сьонмез – тенисистката, чийто скрит символ за Палестина предизвика дебат на "Уимбълдън"
Източник: Getty

У частието на Зейнеп Сьонмез на Уимбълдън през 2026 г. приключи във втория кръг след загуба с 5-7, 3-6 от американката Клеър Лю. Въпреки това 24-годишната турска тенисистка остави незаличима следа в турнира с тихия си, но изключително силен и хитър протест в подкрепа на Палестина на емблематичните тревни кортове в Лондон, съобщава Al Jazeera.

Организаторите на турнира изрично са забранили на състезателката да постави брошка в знак на солидарност с Палестина върху екипа си. Затова Сьонмез намерила креативен начин да заобиколи правилата – тя закрепила на кордажа на ракетата си антивибратор с формата на парче диня.

Символът на динята и двойните стандарти

Динята се превърна в глобален символ на палестинската солидарност и гордост, след като Израел ограничи показването на палестинския флаг. Плодът не само съдържа същите цветове като знамето – червено, бяло, зелено и черно, но е и една от най-популярните култури сред земеделците в Палестина.

В интервю за турската агенция Anadolu веднага след мача си, Сьонмез разкри бюрократичните спънки и това, което определя като крещящ двоен стандарт от страна на международните тенис власт по отношение на политическото себеизразяване.

„Преди носех брошка, но на турнирите вече не ми позволяват. Спорих с мениджърите, че украинското знаме е разрешено, а палестинското – не. След разговорите ни те бяха категорични, че няма да го позволят“, споделя тя. Сьонмез посочва, че в същото време тенис властите изобщо не са спрели спортистите да показват украинския флаг в знак на солидарност с Киев по време на войната с Русия.

Изправена пред строгата забрана за аксесоари по облеклото, Сьонмез превърна символа с динята в постоянна част от своята екипировка. Тя подчерта, че служителите на турнира няма как да имат претенции към избора ѝ на специфично спортно оборудване. Нейната тиха съпротива веднага предизвика вълна от суперлативи в родната ѝ Турция.

Министърът на младежта и спорта Осман Ашкин Бак публично я аплодира, а Омер Челик, говорител на управляващата Партия на справедливостта и развитието (АКП), похвали тенисистката за това, че „пази човешкото достойнство живо“ на фона на продължаващата война в Газа.

От момиче за топки в Истанбул до „Златната ракета“

Извън политическите заглавия, Сьонмез в момента пише безпрецедентна глава в турската спортна история. Родена в Истанбул на 30 април 2002 г., пътят ѝ към върховете на световния тенис започва преди десетилетие, когато тя работи като обикновено момиче за събиране на топки на турнир на WTA в Истанбул.

Турските спортни медии бързо забелязват огромния ѝ потенциал и още през 2016 г. я засипват с титлата „Златната ракета на бъдещето“. Сьонмез посвещава 15 години, за да превърне това предсказание в реалност, като след силния си сезон през 2025 г. грабна и престижната награда „Спортист на годината“ на церемонията на Harper's Bazaar в Турция.

Пренаписване на историята

През последната година тактическата еволюция на тенисистката се превърна в исторически рекорди. Тя спечели първата си титла от ниво WTA 250 в Мерида (Мексико), а след силното си представяне на турнира в Рим, Сьонмез счупи досегашния национален рекорд за класиране в ранглистата. Тя стана най-високо класираната турска тенисистка в историята на WTA, достигайки до рекордното за нея 51-во място в света.

Сьонмез многократно доказва, че може да побеждава елита на спорта. Тя стана първият турски играч в „Оупън ерата“ (мъж или жена), достигнал до третия кръг на турнир от Големия шлем – на Уимбълдън през 2025 г. За да докаже, че успехът ѝ на трева не е случаен, тя повтори това постижение и на твърдите кортове на Откритото първенство на Австралия през 2026 г., а на турнира в Щутгарт записа и първата си победа над тенисистка от Топ 10, смазвайки световната №8 Жасмин Паолини.

Източник: Al Jazeera    
Зейнеп Сьонмез Уимбълдън Тенис Протест Палестина Символ диня Двоен стандарт Спорт и политика Турска тенисистка WTA
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
МВР внесе в НС справка с имена на хора, свързани с полетите на Делян Пеевски

МВР внесе в НС справка с имена на хора, свързани с полетите на Делян Пеевски

15 лекари и 12 часа операция: Медицинско чудо в Бургас възстанови челюстта на жена

15 лекари и 12 часа операция: Медицинско чудо в Бургас възстанови челюстта на жена

Брюксел заплашва Meta с глоба заради Facebook и Instagram

Брюксел заплашва Meta с глоба заради Facebook и Instagram

„Те нямат семейства“: Мъск изпраща роботи да строят първата колония на Луната

„Те нямат семейства“: Мъск изпраща роботи да строят първата колония на Луната

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

dogsandcats.bg
<p>Правителството прие позиция за санкциите срещу Русия</p>
Ексклузивно

Правителството прие позиция за санкциите срещу Русия

Преди 18 часа
<p>Италия експулсира две руски аташета, замесили България</p>
Ексклузивно

Италия експулсира две руски аташета, замесили България

Преди 16 часа
Костадинов алармира за парти в Националния исторически музей
Ексклузивно

Костадинов алармира за парти в Националния исторически музей

Преди 17 часа
България плаща, осъдена за побой над британски гражданин в София
Ексклузивно

България плаща, осъдена за побой над британски гражданин в София

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Киев "все още е далеч от прелом във войната" с Русия

Киев "все още е далеч от прелом във войната" с Русия

Свят Преди 45 минути

Руските сили, които са били предприели "активни настъпателни операции в 13 сектора на фронта", сега продължават да ги провеждат в най-много "шест или седем" и понасят тежки загуби

,

Студентка приземи сама самолет след внезапната смърт на инструктора ѝ

Свят Преди 52 минути

Рутинен тренировъчен полет в Аржентина се превърна в истински кошмар за млада курсантка. Въпреки шока от фаталния инцидент с нейния 42-годишен учител, момичето успя самостоятелно да овладее машината и да я приземи на летището

СГП разпореди проверка по сигналите за ползване на PNR данни

СГП разпореди проверка по сигналите за ползване на PNR данни

България Преди 1 час

Проверката е по сигнали от депутати, адвокати и граждани, свързани с използването на PNR информация.

Моден триумф в Лондон: Лили Алън прикова погледите с дръзка визия на наградите Silver Clef

Моден триумф в Лондон: Лили Алън прикова погледите с дръзка визия на наградите Silver Clef

Любопитно Преди 1 час

Певицата Лили Алън прикова всички погледи на юбилейните награди Silver Clef в Лондон. 41-годишната звезда се появи с дръзко дантелено бюстие и бе отличена с приза „Икона“ на бляскава церемония, пълна със знаменитости

<p>Невероятен обрат: Сняг през юли и бури удариха Румъния</p>

Сняг в Румъния насред лятото: Планината Бучедж побеля, туристи караха сноуборд

Свят Преди 1 час

Температурите паднаха до едва 1 градус, а в други части на страната бури и градушки нанесоха сериозни щети.

Кога ще бъде завършен Софийският околовръстен път? Шишков обяви следващите стъпки

Кога ще бъде завършен Софийският околовръстен път? Шишков обяви следващите стъпки

България Преди 1 час

Предстоят одобряване на ПУП, отчуждителни процедури и подготовка за строителството на последния незавършен участък

,

Почина Уоли Фънк - най-възрастната жена, излетяла в Космоса

Свят Преди 1 час

Легендарната американска авиаторка си отиде на 87-годишна възраст. През 1961 г. НАСА ѝ отказва мисия, защото е жена, но 60 години по-късно тя сбъдна мечтата си и полетя в Космоса с ракетата на Джеф Безос

Мариян Карагьозов

Десет години по-късно – Турция след неуспешния опит за преврат

Свят Преди 2 часа

Опитът за преврат остави траен отпечатък върху Турция, подчертава анализаторът Мариян Карагьозов

Тайлър Робинсън - обвинен в убийството на десния американски активист Чарли Кърк

„Погледни под клавиатурата“: Шокиращи разкрития за признанията на убиеца на Чарли Кърк

Свят Преди 2 часа

Обвиненият за убийството на Чарли Кърк – Тайлър Робинсън – е признал три пъти, че е убил водещата фигура на консерваторите, според сензационен видеозапис на транссексуалния партньор на Робинсън

Не навсякъде по морето е скъпо: обяд за четирима излезе 35 евро

Не навсякъде по морето е скъпо: обяд за четирима излезе 35 евро

Парите ни Преди 2 часа

Турист показа и другата страна на цените по Черноморието

Ново поскъпване на бензина в Гърция

Ново поскъпване на бензина в Гърция

БезГранично Преди 2 часа

Скача до 2,15 евро от следващата седмица

Иван Кънчев

„Граничен контрол“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Вдигат въздушна линейка за 13-годишно момче в тежко състояние

Вдигат въздушна линейка за 13-годишно момче в тежко състояние

България Преди 2 часа

Това е втората въздушна медицинска мисия в област Благоевград за тази седмица

Войната в Иран: Тръмп има още опции, но всичките са лоши

Войната в Иран: Тръмп има още опции, но всичките са лоши

Свят Преди 2 часа

Американският президент трябва да прецени дали да продължи да ескалира войната допълнително, което ще има голяма човешка, икономическа и политическа цена за САЩ, или да запази статуквото, в което обаче Иран държи козовете

Кога ще започнат да важат новите права за пътниците със самолет

Кога ще започнат да важат новите права за пътниците със самолет

Парите ни Преди 3 часа

Промените предвиждат по-лесно възстановяване на суми и повече защита при проблем с полета

Морето взе жертва: 40-годишна жена се удави в Бургас

Морето взе жертва: 40-годишна жена се удави в Бургас

България Преди 3 часа

Инцидентът е станал в района на централния плаж, а тялото е откарано за аутопсия

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми не пие вода, въпреки че изглежда жадно

dogsandcats.bg

10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Ожънаха нивите в ДЛС "Кричим"

sinoptik.bg
1

Слънчево в края на седмицата

sinoptik.bg

Когато красотата се превръща в риск: Опасна мода на „направи си сам“ липосукцията

Edna.bg

Катрин Тасева стана майка за втори път

Edna.bg

Трансферът на Хуан Переа е запориран, вижте къде отиват парите

Gong.bg

Дъщерята на треньора участвала в трансфера на Жоел Цварц, ето подробностите

Gong.bg

МВР внесе в НС справка с имена на хора, свързани с частните полети на Пеевски

Nova.bg

ДПС: Справката на МВР доказва, че изнесните данни за полетите на Пеевски са лъжа и фантастика

Nova.bg