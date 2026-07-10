Коя е Зейнеп Сьонмез – тенисистката, чийто скрит символ за Палестина предизвика дебат на "Уимбълдън"

У частието на Зейнеп Сьонмез на Уимбълдън през 2026 г. приключи във втория кръг след загуба с 5-7, 3-6 от американката Клеър Лю. Въпреки това 24-годишната турска тенисистка остави незаличима следа в турнира с тихия си, но изключително силен и хитър протест в подкрепа на Палестина на емблематичните тревни кортове в Лондон, съобщава Al Jazeera.

Организаторите на турнира изрично са забранили на състезателката да постави брошка в знак на солидарност с Палестина върху екипа си. Затова Сьонмез намерила креативен начин да заобиколи правилата – тя закрепила на кордажа на ракетата си антивибратор с формата на парче диня.

Символът на динята и двойните стандарти

Динята се превърна в глобален символ на палестинската солидарност и гордост, след като Израел ограничи показването на палестинския флаг. Плодът не само съдържа същите цветове като знамето – червено, бяло, зелено и черно, но е и една от най-популярните култури сред земеделците в Палестина.

В интервю за турската агенция Anadolu веднага след мача си, Сьонмез разкри бюрократичните спънки и това, което определя като крещящ двоен стандарт от страна на международните тенис власт по отношение на политическото себеизразяване.

Wimbledon allows Turkish tennis player to display pro-Palestine watermelon symbol on her racket - despite claiming it doesn't allow political messages on court https://t.co/g7qxKjBWdZ — Daily Mail US (@Daily_MailUS) July 3, 2026

„Преди носех брошка, но на турнирите вече не ми позволяват. Спорих с мениджърите, че украинското знаме е разрешено, а палестинското – не. След разговорите ни те бяха категорични, че няма да го позволят“, споделя тя. Сьонмез посочва, че в същото време тенис властите изобщо не са спрели спортистите да показват украинския флаг в знак на солидарност с Киев по време на войната с Русия.

Изправена пред строгата забрана за аксесоари по облеклото, Сьонмез превърна символа с динята в постоянна част от своята екипировка. Тя подчерта, че служителите на турнира няма как да имат претенции към избора ѝ на специфично спортно оборудване. Нейната тиха съпротива веднага предизвика вълна от суперлативи в родната ѝ Турция.

Министърът на младежта и спорта Осман Ашкин Бак публично я аплодира, а Омер Челик, говорител на управляващата Партия на справедливостта и развитието (АКП), похвали тенисистката за това, че „пази човешкото достойнство живо“ на фона на продължаващата война в Газа.

Rising tennis star Zeynep Sönmez responds to Wimbledon’s hypocrisy with watermelon on racket in support of Palestinian rights



Wimbledon had shamefully banned Sönmez from wearing a watermelon pin on her top, as she has done in the past. pic.twitter.com/MKamrBHNWp — PACBI - BDS movement (@PACBI) July 8, 2026

От момиче за топки в Истанбул до „Златната ракета“

Извън политическите заглавия, Сьонмез в момента пише безпрецедентна глава в турската спортна история. Родена в Истанбул на 30 април 2002 г., пътят ѝ към върховете на световния тенис започва преди десетилетие, когато тя работи като обикновено момиче за събиране на топки на турнир на WTA в Истанбул.

Турските спортни медии бързо забелязват огромния ѝ потенциал и още през 2016 г. я засипват с титлата „Златната ракета на бъдещето“. Сьонмез посвещава 15 години, за да превърне това предсказание в реалност, като след силния си сезон през 2025 г. грабна и престижната награда „Спортист на годината“ на церемонията на Harper's Bazaar в Турция.

Пренаписване на историята

През последната година тактическата еволюция на тенисистката се превърна в исторически рекорди. Тя спечели първата си титла от ниво WTA 250 в Мерида (Мексико), а след силното си представяне на турнира в Рим, Сьонмез счупи досегашния национален рекорд за класиране в ранглистата. Тя стана най-високо класираната турска тенисистка в историята на WTA, достигайки до рекордното за нея 51-во място в света.

Сьонмез многократно доказва, че може да побеждава елита на спорта. Тя стана първият турски играч в „Оупън ерата“ (мъж или жена), достигнал до третия кръг на турнир от Големия шлем – на Уимбълдън през 2025 г. За да докаже, че успехът ѝ на трева не е случаен, тя повтори това постижение и на твърдите кортове на Откритото първенство на Австралия през 2026 г., а на турнира в Щутгарт записа и първата си победа над тенисистка от Топ 10, смазвайки световната №8 Жасмин Паолини.