Аварийно кацане: Двигател на самолет се повреди, отломка рани пътник

С амолет на авиокомпания „Райънеър“, изпълняващ полет от Солун за Мюнхен, се е завърнал безопасно и е кацнал в Гърция, след като по време на полета е претърпял повреда на двигателя, съобщи електронното издание на вестник „Катимерини“.

Изданието съобщава, че един пътник е бил леко ранен от отломка от двигателя на самолета.

Пътнически самолет претърпя инцидент в Гърция

Пилотите са установили проблема, докато самолетът е прелитал над Северна Македония и са решили да се върнат в Солун, след като повредата не е могла да бъде отстранена по време на полета, се посочва в информацията.

Самолет кацна аварийно, след като двигателят му пламна във въздуха

По време на снижаването отломка или част от повредения двигател се е отделила и е ударила илюминатор в пътническата кабина, като е причинила леки наранявания на един от пътниците. Според официалната информация при инцидента не е имало нарушаване на целостта на фюзелажа на самолета, посочва още „Катимерини“.

На летище „Македония“ в Солун са били задействани аварийните процедури. Пожарни екипи, линейки, полиция и други аварийно-спасителни служби са били приведени в готовност, но самолетът е кацнал безопасно. Авиокомпанията е изпратила друг самолет, който да превози по-голямата част от пътниците до Мюнхен. Причините за повредата на двигателя се разследват от компетентните авиационни власти.