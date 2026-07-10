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Аварийно кацане: Двигател на самолет се повреди, отломка рани пътник

Екипажът е взел решение за аварийно завръщане, а причините за техническата неизправност се разследват

10 юли 2026, 13:14
Аварийно кацане: Двигател на самолет се повреди, отломка рани пътник
Източник: iStock

С амолет на авиокомпания „Райънеър“, изпълняващ полет от Солун за Мюнхен, се е завърнал безопасно и е кацнал в Гърция, след като по време на полета е претърпял повреда на двигателя, съобщи електронното издание на вестник „Катимерини“. 

Изданието съобщава, че един пътник е бил леко ранен от отломка от двигателя на самолета.

Пътнически самолет претърпя инцидент в Гърция

Пилотите са установили проблема, докато самолетът е прелитал над Северна Македония и са решили да се върнат в Солун, след като повредата не е могла да бъде отстранена по време на полета, се посочва в информацията. 

Самолет кацна аварийно, след като двигателят му пламна във въздуха

По време на снижаването отломка или част от повредения двигател се е отделила и е ударила илюминатор в пътническата кабина, като е причинила леки наранявания на един от пътниците. Според официалната информация при инцидента не е имало нарушаване на целостта на фюзелажа на самолета, посочва още „Катимерини“. 

На летище „Македония“ в Солун са били задействани аварийните процедури. Пожарни екипи, линейки, полиция и други аварийно-спасителни служби са били приведени в готовност, но самолетът е кацнал безопасно. Авиокомпанията е изпратила друг самолет, който да превози по-голямата част от пътниците до Мюнхен. Причините за повредата на двигателя се разследват от компетентните авиационни власти.

Източник: БТА, Иван Лазаров    
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