З агуби за милиарди евро и неподозирани рискове за здравето и сигурността ни – щетите от контрабандата в Европа стават все по-мащабни. В „Темата на NOVA” тази събота журналистът Иван Кънчев и операторът Георги Чобански ще заведат зрителите в сърцето на оперативните центрове, които охраняват границите на Европейския съюз.

Екипът на NOVA ще влезе и в разгара на специализирани акции срещу канали за трафик. По последни данни щетите, които контрабандата нанася върху легалния европейски бизнес, възлизат на около 60 милиарда евро годишно. Това води до пряката загуба на стотици хиляди работни места на континента. Само за няколко дни екипи на Европейската агенция за гранична и брегова охрана Фронтекс – заедно с Европол и националните власти, успяват да конфискуват над 1 милион и 350 хиляди броя нелегални стоки за над 17 милиона евро.

Сред задържаните пратки има дрехи, бижута, обувки, козметика, лекарства, части за коли и играчки. Защо на пръв поглед незначителна стока може да се окаже заплаха? И каква е връзката между търговците на черно и цели криминални империи? Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Методи Андонов.

Гледайте „Граничен контрол“ в „Темата на NOVA“ на 11 юли, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.