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Не навсякъде по морето е скъпо: обяд за четирима излезе 35 евро

Турист показа и другата страна на цените по Черноморието

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

10 юли 2026, 11:52
Не навсякъде по морето е скъпо: обяд за четирима излезе 35 евро
Източник: istock

След седмици на снимки с високи сметки, сравнения с Гърция и коментари, че „след еврото всичко е скочило“, в социалните мрежи се появи и обратен пример от българското море.

Турист, почиващ в Приморско, публикува касова бележка от обяд за четирима на стойност 35,40 евро. Постът е във Facebook страницата „Фотоателие - Пламен Петков“ и започва с уточнението: „Моите 5 стотинки по темата „Колко е скъпо на морето““. Авторът посочва, че става дума за Приморско и дата 3 юли 2026 г.

В публикацията се казва, че четиричленно семейство се е нахранило за 35,40 евро. Отделно са посочени и цени за плажни услуги — чадър 3,58 евро и шезлонг 3,58 евро.

Защо тази бележка привлече внимание

Причината е ясна: през последните седмици темата за цените по морето отново избухна. В социалните мрежи и новините се завъртяха касови бележки и примери с минерална вода за над 4 евро, супа за над 5 евро, салата за около 11 евро, кафе и десерт за над 25 евро, цаца за около 12 евро, таратор до 9 евро и миди пане около 15 евро.

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Паралелно с това се появиха и напълно различни примери — цаца за около 3 евро, рибена чорба за малко над 3 евро, обяд за четирима под 40 евро, както и по-ниски цени за чадъри и шезлонги в някои курорти.

Точно затова бележката от Приморско стана интересна. Тя не доказва, че морето е евтино навсякъде. Но показва, че твърдението „по Черноморието всичко е непоносимо скъпо“ не е вярно навсякъде.

Източник: istock

България срещу Гърция: сравнението пак се върна

Почти веднага в спора за цените се появи и познатото сравнение с Гърция. Едни потребители твърдят, че в южната ни съседка срещу същите пари получават по-добро обслужване и по-предвидими цени. Други напомнят, че и там плажуването вече не е евтино, особено на по-популярни места.

В публичните сравнения за това лято се посочва, че в Северна Гърция чадър и шезлонг често са свързани с минимална консумация от около 20 евро, а на по-скъпи дестинации цените за плажни услуги могат да бъдат значително по-високи. В същото време по българското Черноморие има както плажове с по-ниски цени, така и места, където сета и консумацията излизат доста по-солено.

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Тоест сравнението „България или Гърция“ рядко има един отговор. Зависи дали сравняваме Приморско с Офринио, Созопол с Халкидики, плажен бар с квартално заведение или луксозен клуб с обикновен ресторант.

Еврото и усещането за поскъпване

Допълнителен фон тази година е въвеждането на еврото. В много коментари поскъпването по морето се свързва именно с преминаването към общата валута.

По правилата за въвеждане на еврото самото превалутиране не може да бъде причина за увеличение на цените, освен ако няма обективни икономически фактори. На практика обаче потребителите усещат по-силно всяко закръгляване нагоре, особено при ежедневни разходи като кафе, вода, храна, паркинг, чадър и шезлонг.

Затова и касовите бележки се превърнаха в своеобразен обществен контрол. Хората снимат сметките си, сравняват ги, спорят и търсят отговор дали става дума за реално поскъпване, за единични скъпи заведения или за ефект от избора на конкретно място.

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Какво проверява НАП по морето

На този фон НАП засили проверките по Черноморието. Само в началото на лятната контролна кампания по Южното Черноморие са извършени 240 проверки, при които са установени 70 нарушения. Най-често става дума за неиздаване на касови бележки и разминаване между парите в касата и отчетения оборот.

При последващи проверки в Созопол са проверени близо 80 търговски обекта, като за два дни са установени 25 нарушения. На 50 търговци са изискани документи заради проверки по Закона за въвеждане на еврото след сигнали за необосновано повишаване на цените.

Инспекторите са установили и използване на нефискален принтер в обект на плаж „Каваци“, чрез който приходи не са отчитани към НАП.

Това е важната разлика: високата цена сама по себе си не е автоматично нарушение. Проблем има, ако търговецът не отчита продажбите, не издава касова бележка, използва нефискално устройство или при сигнал за поскъпване не може да представи обосновка защо цената е повишена.

Източник: istock

Една сметка не е диагноза за целия сезон

Обяд за четирима за 35,40 евро звучи като добър контрапункт на сметките, които възмутиха туристите. Средно това е под 9 евро на човек — далеч от примерите, които се разпространяват като доказателство, че морето е станало недостъпно.

Но и тук важи същото правило: една касова бележка не описва цялото Черноморие. Тя показва конкретно място, конкретна поръчка и конкретен момент.

По-реалистичната картина е, че цените по морето са много различни. Има заведения с високи сметки, има и места с нормални цени. Има плажове, където сянката струва повече, и други, където чадърът и шезлонгът остават далеч по-достъпни.

Затова въпросът не е просто дали българското море е скъпо. По-точно е да се пита къде, какво и срещу какво качество плащаме.

А за туристите най-практично остава същото: менюто да се гледа преди поръчка, крайната цена да е ясна предварително, а касовата бележка да се пази. Тя е доказателство и когато сметката е неприятна, и когато показва, че нормални цени по морето все още има.

Автор: Маргарита Костадинова
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