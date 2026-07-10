Моден триумф в Лондон: Лили Алън прикова погледите с дръзка визия на наградите Silver Clef

П евицата Лили Алън се погрижи да открадне цялото внимание по време на престижните благотворителни награди Silver Clef в лондонската зала „Роял Албърт Хол“. 41-годишната изпълнителка на хита West End Girl демонстрира невероятна фигура, залагайки на изключително предизвикателен черен костюм от две части, съобщава Daily Mail.

Тоалетът на звездата се състоеше от дантелено бюстие с дълбоко деколте и съответстваща дълга пола с елегантен шлейф. Алън завърши бляскавата си визия с черни високи токчета, стилно вдигната коса и дълги диамантени обеци. На церемонията тя бе почетена с голямата награда „Икона“ (Icon Award), след като в края на миналата година се завърна ударно на музикалната сцена с нов албум.

Lily Allen attends the Nordoff & Robbins O2 Silver Clef Awards at the Royal Albert Hall in London, England.#GettyVideo #SilverClefs @nordoffrobbins #LilyAllen 🎥 Klára Šimonová 👉 https://t.co/AB3cEjYL4s pic.twitter.com/El9vI6nSJW — Getty Images Entertainment (@GettyVIP) July 9, 2026

Звезден блясък и женска сила на червения килим

Тази година събитието отбеляза своята 50-а годишнина и се превърна в истински триумф за жените в музикалната индустрия. Освен Лили Алън, на червения килим блеснаха още няколко от най-големите имена на поп музиката:

Пинк (Pink): Световната суперзвезда изглеждаше зашеметяващо в драпирана тъмнозелена рокля и обувки на платформа. Тя си тръгна с голямото отличие на вечерта – O2 Silver Clef Award.

Световната суперзвезда изглеждаше зашеметяващо в драпирана тъмнозелена рокля и обувки на платформа. Тя си тръгна с голямото отличие на вечерта – O2 Silver Clef Award. Джейд Търлуол (от Little Mix): Изпълнителката прикова погледите с луксозна червена рокля с паднали рамене, съчетана с черни токчета, и спечели приза за „Най-добра изпълнителка“.

Изпълнителката прикова погледите с луксозна червена рокля с паднали рамене, съчетана с черни токчета, и спечели приза за „Най-добра изпълнителка“. Мел Си (Mel C): Легендарната спайска заложи на изчистения стил с дълга черна рокля с дръзка цепка и грабна наградата за „Глобално влияние“.

Легендарната спайска заложи на изчистения стил с дълга черна рокля с дръзка цепка и грабна наградата за „Глобално влияние“. Джеси Джей (Jessie J): Изненадващо, тя отказа роклята и заложи на мъжки шик – обемна бяла риза, черна вратовръзка и панталони тип „Капри“, като бе отличена за „Изключителни постижения в музиката“.

Кауза за милиони

Lily Allen looks sensational in plunging lace black bralette as she joins a glamorous Jade Thirlwall and Mel C at star-studded Silver Clef Awards https://t.co/tgqPWafjel — Daily Mail (@DailyMail) July 9, 2026

Наградите Silver Clef са най-голямото ежегодно благотворително събитие на организацията Nordoff and Robbins, която се занимава с музикална терапия. От старта си през 1976 г. до днес събитието е събрало над 17 милиона паунда за подпомагане на хора в неравностойно положение чрез силата на музиката.

През годините с тази награда са ушастявани титани като Дейвид Бауи, сър Пол Маккартни, Джордж Майкъл, Ед Шийран, Ролинг Стоунс и Колдплей, а тазгодишното издание доказа, че традицията на Острова е по-жива от всякога.