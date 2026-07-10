Свят

ФСС: Украйна готвела удар по военно летище с AI дронове

ФСС твърди, че ГУР е подготвяло удар по летището „Ростов-Централен“, а руски гражданин е съдействал за предотвратяването му

10 юли 2026, 12:01
ФСС: Украйна готвела удар по военно летище с AI дронове
Източник: БТА

Р уската Федерална служба за сигурност (ФСС) съобщи днес, че е осуетила "терористична атака" с украински дронове срещу военно летище в южната Ростовска област, предаде Ройтерс, като се позова на агенция Интерфакс.

Пресслужбата на ФСС съобщи, че Главното управление за разузнаване (ГУР) на министерството на отбраната на Украйна е подготвяло мащабна атака срещу летището с използване на дронове с изкуствен интелект. Предполагаемият извършител обаче е съобщил за подготвяното нападение и то е било осуетено на начален стадий, посочва ТАСС.

Русия твърди, че е осуетила украински атентати срещу висши военни в Москва

"В Ростовска област е бил идентифициран руски гражданин, който служители на ГУР на МО на Украйна са планирали да използват за извършване на диверсионно-терористичен акт срещу парично възнаграждение, което да му бъде изплатено след взривяването на военното летище "Ростов-Централен", посочиха от ФСС.

Целта на готвената атака е била разрушаването на инфраструктурата на летището, унищожаване на личен състав и взривяването на летателни апарати", казаха от пресслужбата на ФСС.

"Противникът е планирал да използва 13 дрона с камери и системи за изкуствен интелект. Бойният заряд на всеки от дроновете се е равнявал на повече от един килограм взривно вещество, изчислено в тротилов еквивалент", посочиха от пресслужбата.

ФСС съобщи, че е иззела дроновете, които украинското разузнаване е предало чрез тайник на предполагаемия извършител, отбелязва ТАСС.

Русия твърди, че е осуетила украински атентати срещу висши военни в Москва

"След като получил от представител на ГУР на Украйна споменатото предложение, гражданинът е проявил гражданска доблест, като доброволно се е обърнал към териториалното подразделение на ФСС и е съобщил за планираната от украинската спецслужба атака. По-нататъшното развитие на ситуацията вече е протекло под контрола на сътрудниците на ФСС", съобщиха от службата.

Впоследствие от сътрудника на ГУР са били получени координатите на тайника с дроновете и инструкциите за извършването на атаката. "След откриването на дроновете и тяхната деактивация, а също така след получаването на аванса от 20 процента от обещаното парично възнаграждение връзката с чуждото разузнаване е била прекъсната", посочва в заключение пресслужбата на ФСС.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
ФСС ГУР осуетена атака дронове Ростовска област военно летище терористичен акт украинско разузнаване Русия Украйна
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

МВР внесе в НС справка с имена на хора, свързани с полетите на Делян Пеевски

МВР внесе в НС справка с имена на хора, свързани с полетите на Делян Пеевски

15 лекари и 12 часа операция: Медицинско чудо в Бургас възстанови челюстта на жена

15 лекари и 12 часа операция: Медицинско чудо в Бургас възстанови челюстта на жена

Брюксел заплашва Meta с глоба заради Facebook и Instagram

Брюксел заплашва Meta с глоба заради Facebook и Instagram

„Те нямат семейства“: Мъск изпраща роботи да строят първата колония на Луната

„Те нямат семейства“: Мъск изпраща роботи да строят първата колония на Луната

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
10 породи кучета, подходящи за отглеждане на открито

10 породи кучета, подходящи за отглеждане на открито

dogsandcats.bg
<p>Правителството прие позиция за санкциите срещу Русия</p>
Ексклузивно

Правителството прие позиция за санкциите срещу Русия

Преди 18 часа
<p>Италия експулсира две руски аташета, замесили България</p>
Ексклузивно

Италия експулсира две руски аташета, замесили България

Преди 16 часа
Костадинов алармира за парти в Националния исторически музей
Ексклузивно

Костадинов алармира за парти в Националния исторически музей

Преди 17 часа
България плаща, осъдена за побой над британски гражданин в София
Ексклузивно

България плаща, осъдена за побой над британски гражданин в София

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Киев "все още е далеч от прелом във войната" с Русия

Киев "все още е далеч от прелом във войната" с Русия

Свят Преди 46 минути

Руските сили, които са били предприели "активни настъпателни операции в 13 сектора на фронта", сега продължават да ги провеждат в най-много "шест или седем" и понасят тежки загуби

,

Студентка приземи сама самолет след внезапната смърт на инструктора ѝ

Свят Преди 53 минути

Рутинен тренировъчен полет в Аржентина се превърна в истински кошмар за млада курсантка. Въпреки шока от фаталния инцидент с нейния 42-годишен учител, момичето успя самостоятелно да овладее машината и да я приземи на летището

СГП разпореди проверка по сигналите за ползване на PNR данни

СГП разпореди проверка по сигналите за ползване на PNR данни

България Преди 1 час

Проверката е по сигнали от депутати, адвокати и граждани, свързани с използването на PNR информация.

Моден триумф в Лондон: Лили Алън прикова погледите с дръзка визия на наградите Silver Clef

Моден триумф в Лондон: Лили Алън прикова погледите с дръзка визия на наградите Silver Clef

Любопитно Преди 1 час

Певицата Лили Алън прикова всички погледи на юбилейните награди Silver Clef в Лондон. 41-годишната звезда се появи с дръзко дантелено бюстие и бе отличена с приза „Икона“ на бляскава церемония, пълна със знаменитости

<p>Невероятен обрат: Сняг през юли и бури удариха Румъния</p>

Сняг в Румъния насред лятото: Планината Бучедж побеля, туристи караха сноуборд

Свят Преди 1 час

Температурите паднаха до едва 1 градус, а в други части на страната бури и градушки нанесоха сериозни щети.

,

Почина Уоли Фънк - най-възрастната жена, излетяла в Космоса

Свят Преди 2 часа

Легендарната американска авиаторка си отиде на 87-годишна възраст. През 1961 г. НАСА ѝ отказва мисия, защото е жена, но 60 години по-късно тя сбъдна мечтата си и полетя в Космоса с ракетата на Джеф Безос

Мариян Карагьозов

Десет години по-късно – Турция след неуспешния опит за преврат

Свят Преди 2 часа

Опитът за преврат остави траен отпечатък върху Турция, подчертава анализаторът Мариян Карагьозов

Тайлър Робинсън - обвинен в убийството на десния американски активист Чарли Кърк

„Погледни под клавиатурата“: Шокиращи разкрития за признанията на убиеца на Чарли Кърк

Свят Преди 2 часа

Обвиненият за убийството на Чарли Кърк – Тайлър Робинсън – е признал три пъти, че е убил водещата фигура на консерваторите, според сензационен видеозапис на транссексуалния партньор на Робинсън

Не навсякъде по морето е скъпо: обяд за четирима излезе 35 евро

Не навсякъде по морето е скъпо: обяд за четирима излезе 35 евро

Парите ни Преди 2 часа

Турист показа и другата страна на цените по Черноморието

Тир блокира АМ „Тракия“ - движението към Бургас е силно затруднено

Тир блокира АМ „Тракия“ - движението към Бургас е силно затруднено

България Преди 2 часа

Шофьорите са призовани да карат с повишено внимание и да следват указанията на „Пътна полиция“

Ново поскъпване на бензина в Гърция

Ново поскъпване на бензина в Гърция

БезГранично Преди 2 часа

Скача до 2,15 евро от следващата седмица

Иван Кънчев

„Граничен контрол“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Вдигат въздушна линейка за 13-годишно момче в тежко състояние

Вдигат въздушна линейка за 13-годишно момче в тежко състояние

България Преди 2 часа

Това е втората въздушна медицинска мисия в област Благоевград за тази седмица

Войната в Иран: Тръмп има още опции, но всичките са лоши

Войната в Иран: Тръмп има още опции, но всичките са лоши

Свят Преди 2 часа

Американският президент трябва да прецени дали да продължи да ескалира войната допълнително, което ще има голяма човешка, икономическа и политическа цена за САЩ, или да запази статуквото, в което обаче Иран държи козовете

Кога ще започнат да важат новите права за пътниците със самолет

Кога ще започнат да важат новите права за пътниците със самолет

Парите ни Преди 3 часа

Промените предвиждат по-лесно възстановяване на суми и повече защита при проблем с полета

Морето взе жертва: 40-годишна жена се удави в Бургас

Морето взе жертва: 40-годишна жена се удави в Бургас

България Преди 3 часа

Инцидентът е станал в района на централния плаж, а тялото е откарано за аутопсия

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми не пие вода, въпреки че изглежда жадно

dogsandcats.bg

10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Ожънаха нивите в ДЛС "Кричим"

sinoptik.bg
1

Слънчево в края на седмицата

sinoptik.bg

Когато красотата се превръща в риск: Опасна мода на „направи си сам“ липосукцията

Edna.bg

Катрин Тасева стана майка за втори път

Edna.bg

Изненада! Реал Мадрид преговаря с 33-годишен хърватин

Gong.bg

Трансферът на Хуан Переа е запориран, вижте къде отиват парите

Gong.bg

МВР внесе в НС справка с имена на хора, свързани с частните полети на Пеевски

Nova.bg

ДПС: Справката на МВР доказва, че изнесните данни за полетите на Пеевски са лъжа и фантастика

Nova.bg