ФСС: Украйна готвела удар по военно летище с AI дронове

Р уската Федерална служба за сигурност (ФСС) съобщи днес, че е осуетила "терористична атака" с украински дронове срещу военно летище в южната Ростовска област, предаде Ройтерс, като се позова на агенция Интерфакс.

Пресслужбата на ФСС съобщи, че Главното управление за разузнаване (ГУР) на министерството на отбраната на Украйна е подготвяло мащабна атака срещу летището с използване на дронове с изкуствен интелект. Предполагаемият извършител обаче е съобщил за подготвяното нападение и то е било осуетено на начален стадий, посочва ТАСС.

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"В Ростовска област е бил идентифициран руски гражданин, който служители на ГУР на МО на Украйна са планирали да използват за извършване на диверсионно-терористичен акт срещу парично възнаграждение, което да му бъде изплатено след взривяването на военното летище "Ростов-Централен", посочиха от ФСС.

Целта на готвената атака е била разрушаването на инфраструктурата на летището, унищожаване на личен състав и взривяването на летателни апарати", казаха от пресслужбата на ФСС.

"Противникът е планирал да използва 13 дрона с камери и системи за изкуствен интелект. Бойният заряд на всеки от дроновете се е равнявал на повече от един килограм взривно вещество, изчислено в тротилов еквивалент", посочиха от пресслужбата.

ФСС съобщи, че е иззела дроновете, които украинското разузнаване е предало чрез тайник на предполагаемия извършител, отбелязва ТАСС.

Русия твърди, че е осуетила украински атентати срещу висши военни в Москва

"След като получил от представител на ГУР на Украйна споменатото предложение, гражданинът е проявил гражданска доблест, като доброволно се е обърнал към териториалното подразделение на ФСС и е съобщил за планираната от украинската спецслужба атака. По-нататъшното развитие на ситуацията вече е протекло под контрола на сътрудниците на ФСС", съобщиха от службата.

Впоследствие от сътрудника на ГУР са били получени координатите на тайника с дроновете и инструкциите за извършването на атаката. "След откриването на дроновете и тяхната деактивация, а също така след получаването на аванса от 20 процента от обещаното парично възнаграждение връзката с чуждото разузнаване е била прекъсната", посочва в заключение пресслужбата на ФСС.