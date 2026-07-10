Вдигат въздушна линейка за 13-годишно момче в тежко състояние

В ъздушна линейка ще транспортира 13-годишно момче от Сандански до София заради тежкото му състояние и необходимостта от специализиран медицински транспорт.

Това съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград.

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Мисията вече е заявена и се очаква да бъде извършена, като целта е детето да бъде превозено възможно най-бързо до лечебно заведение в столицата.

Това е втората въздушна медицинска мисия за седмицата в област Благоевград.

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Ден по-рано въздушна линейка беше използвана за транспортиране на пациент, пострадал при пожара край санданското село Левуново.

При въздушния транспорт се осигурява по-бързо придвижване на пациенти в критично състояние, когато времето е ключов фактор за лечението им.