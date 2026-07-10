Свят

Студентка приземи сама самолет след внезапната смърт на инструктора ѝ

Рутинен тренировъчен полет в Аржентина се превърна в истински кошмар за млада курсантка. Въпреки шока от фаталния инцидент с нейния 42-годишен учител, момичето успя самостоятелно да овладее машината и да я приземи на летището

10 юли 2026, 13:22
Студентка приземи сама самолет след внезапната смърт на инструктора ѝ
Източник: iStock

Р утинен тренировъчен полет в Аржентина се превърна в немислим кошмар на голяма височина. Опитен летателен инструктор шокира своята 22-годишна студентка, като хладнокръвно свали слушалките си, откопча предпазния колан и скочи от кабината в движение без парашут, оставяйки момичето напълно само зад волана на самолета.

Трагичният и изключително странен инцидент се е разиграл в провинция Кордоба. 42-годишният инструктор Леандро Андрес Бертазо е провеждал урок на малък двуместен самолет Cessna 150 с младата си ученичка Росарио.

Последните думи: „Продължавай напред“

По време на полета над градчето Толедо, без никакви видими признаци на паника или предупреждение, Бертазо събрал вещите си и се обърнал към момичето с думите: „Ти знаеш какво трябва да направиш. Продължавай напред“.

Веднага след това той отворил вратата на кабината и скочил в бездната. Според управителя на авиационното училище Едуардо Алварес, отварянето на врата в средата на полет е изключително трудно физическо предизвикателство поради огромното въздушно съпротивление – усилието се равнява на това да се опиташ да отвориш врата на автомобил, движещ се с над 200 км/ч. Въпреки това мъжът е успял да го направи.

Невероятното самообладание на Росарио

Останала в състояние на абсолютен шок и ужас, 22-годишната Росарио показала феноменален кураж и желязна психика. Въпреки че първоначално си помислила, че инструкторът ѝ все пак има парашут, тя бързо осъзнала критичността на ситуацията.

Момичето веднага се свързало с въздушния контрол, обяснило за извънредната ситуация и следвайки инструкциите от кулата, успяло да насочи малката машина към летище „Коронел Олмедо“. Росарио приземила самолета напълно самостоятелно, без да нанесе никакви щети по него и без да претърпи физически наранявания.

След кацането девойката помогнала на спасителните екипи да локализират приблизителното място, където мъжът е напуснал машината. Тялото на Бертазо е открито малко по-късно в нива по летателния курс.

Без никакви признаци преди полета

Авиационната общност в Аржентина остана в пълен потрес от трагедията. Директорът на училището Flying Parrot Córdoba сподели, че Леандро Бертазо е бил изключително опитен пилот, работил дълги години в Аржентина и съседно Чили, и винаги е бил познат като лъчезарен човек с голяма усмивка. По-рано същия ден той е провел напълно нормален полет с друг курсант.

„Той взе това трагично решение на борда на самолет, докато до него имаше друг човек. Неуморуемо е да се мисли за това или да се разбере, но човешката психика е толкова сложна“, коментира управителят Алварес.

Прокуратурата е започнала разследване. 

 

Източник: TOI    
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