На прага на есента: Какво време ни очаква през септември

В последния ден на август и на прага на настъпващия септември - подходящо ли е времето за море? Темата в ефира на NOVA коментира климатологът Христо Попов.

"Не можем да кажем, че не става за море в момента. Просто не е онова горещо време, с което сме свикнали - да се "пържим" на плажа. Има подходящ вятър за уиндсърф, парапланер и всичко, свързано с вятъра", заяви той.

По думите му, макар и да е по-хладно, морето остава добра опция за уикенд отдих, особено след краткотрайните валежи в петък, когато се очаква времето да се стабилизира.

Попов обясни, че климатичните промени продължават да променят представите ни за сезоните. "Свикнали сме с представата, че лятото е слънчево, топло и без валежи. А есента вече носи дъжд. Трудно ни е да се настроим към тази динамика."

"Днес валежи се очакват в Западна, Централна и Северна България — най-вече в районите около Велико Търново, Плевен и Ловеч. Издаден е жълт код – нека не се подценява. Видяхме вече случаи на наводнения при подобни предупреждения", подчерта климатологът.

И предупреди и за силни ветрове, свързани със студения фронт: "Особено внимателни трябва да са хората при преминаване на валежите – възможни са силни пориви на вятъра и гръмотевични бури. Ако нямате сериозна причина да сте навън – по-добре изчакайте."

Климатологът прогнозира, че времето около 6 септември ще бъде добро. Възможни са кратки превалявания в петък, но уикендът изглежда слънчев и подходящ за пътувания. "Разбира се, динамиката е голяма – нека следим прогнозите“, апелира той. И допълни: "За момента се очаква един топъл и приятен септември".