България

Краят на горещото време? Идва рязко захлаждане с дъжд и гръмотевици

Максималните температури ще бъдат между 32° и 33°

31 август 2025, 06:50
Краят на горещото време? Идва рязко захлаждане с дъжд и гръмотевици
Източник: Istock

В неделя от запад на изток през страната ще премине студен атмосферен фронт, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, като интензивни ще се явленията в Западна и Централна Северна България, където и валежите ще са значителни. Ще има и условия за градушки. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще се усили и с него в страната ще нахлуе хладен въздух.

Към 15:00 ч. температурите ще бъдат от 23°-25° в Северозападна България, до 32°-33° в източните райони на странат.

В София максималните температури ще са около 25°.

Източник: НИМХ

Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца. Следобед ще започне да се повишава.
 
По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но по-късно следобед и вечерта на места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток, около и следобед умерен от юг-югозапад, който вечерта ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат между 27° и 31°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.
 
В планините ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, но още преди обед от югозапад валежите ще започнат да спират, до вечерта навсякъде. Ще духа умерен и силен южен вятър, който още преди обед ще започне да се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.
  
В началото на седмицата ще преобладава слънчево време, с купеста облачност в следобедните часове, по-значителна над източните и планинските райони, но само на изолирани места са възможни краткотрайни превалявания. Северозападният вятър ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°.

Източник: НИМХ

Във вторник ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от югоизток и ще се усили. Температурите ще се повишат и в следобедните часове ще е отново горещо.

Източник: НИМХ
Източник: БТА, НИМХ    
прогноза за времето слънце море планина
Огромен пожар се разгоря край София

Огромен пожар се разгоря край София

31 август: Иконата, която си отиде твърде рано – смъртта на принцеса Даяна

31 август: Иконата, която си отиде твърде рано – смъртта на принцеса Даяна

Втори случай на треска чикунгуня в Русия

Втори случай на треска чикунгуня в Русия

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Waze отказва да въведе една полезна нова функция

Waze отказва да въведе една полезна нова функция

Огромен пожар се разгоря край София
Огромен пожар се разгоря край София
Преди 10 часа

Преди 10 часа
Втори случай на треска чикунгуня в Русия
Втори случай на треска чикунгуня в Русия
Преди 8 часа

Преди 8 часа
<p>Паскал свидетелствал срещу Асен Василев</p>
Паскал свидетелствал срещу Асен Василев
Преди 21 часа

Преди 21 часа
Путин и Си подготвят нов световен ред в Тянцзин
Путин и Си подготвят нов световен ред в Тянцзин
Преди 9 часа

Преди 9 часа

Иран отправя заплаха във връзка с ядреното споразумение

Иран отправя заплаха във връзка с ядреното споразумение

Свят Преди 22 минути

Техеран остава непреклонен пред американските санкции, атаките срещу ядрените му обекти или механизма "snapback"

Археолози откриха най-древния старчески дом в света

Археолози откриха най-древния старчески дом в света

Любопитно Преди 23 минути

По време на разкопки в Националния парк Хипос археолози се натъкнаха на мозайка на 1600 години с надпис: „Мир на старейшините“

Сигналът „Уау!“ Вероятно е от извънземен източник и е по-мощен, отколкото си мислехме

Сигналът „Уау!“ Вероятно е от извънземен източник и е по-мощен, отколкото си мислехме

Любопитно Преди 25 минути

Сигналът е източник на спекулации в общността на „извънземните са там някъде“, и не без причина

Силна буря удари Кюстендил

Силна буря удари Кюстендил

България Преди 10 часа

Има пожари в землищата на селата Ябълково, Коняво и Горно Уйно

Кратер погълна магистрала в Норвегия, изчезна човек

Кратер погълна магистрала в Норвегия, изчезна човек

Свят Преди 10 часа

Причината за бедствието все още не е ясна

Евакуираха блок в Пловдив заради пожар

Евакуираха блок в Пловдив заради пожар

България Преди 11 часа

Друг пожар избухна в най-голямата борса за плодове и зеленчуци в Южна България

<p>Андрий Парубий е бил в руски списък за ликвидация</p>

Зеленски заяви, че убийството на Парубий е било внимателно планирано

Свят Преди 11 часа

Той координирал действията на украинската армия в Донбас

Израел уби премиера на хутите в Йемен

Израел уби премиера на хутите в Йемен

Свят Преди 13 часа

Други членове на правителството също бяха убити

Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, задържан за побой

Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, задържан за побой

България Преди 14 часа

Според съда има опасност от извършване на ново престъпление.

Голям пожар гори до село Бодрово

Голям пожар гори до село Бодрово

България Преди 14 часа

На място има няколко пожарни автомобила

Украински дрон запали пожар до двореца на Путин

Украински дрон запали пожар до двореца на Путин

Свят Преди 14 часа

Официално руският президент отрича да има нещо общо с имота

Мерц: Германия вече е в конфликт с Русия

Мерц: Германия вече е в конфликт с Русия

Свят Преди 15 часа

Мерц: Путин вече не спазва никакви международни споразумения

Червеният кръст: Евакуацията на Газа би била опасна

Червеният кръст: Евакуацията на Газа би била опасна

Свят Преди 15 часа

Израел продължава да следва плана си да поеме пълен контрол над цялата ивица Газа

Повод за гордост! България със сребро на Европейското по баскетбол за момичета

Повод за гордост! България със сребро на Европейското по баскетбол за момичета

Свят Преди 16 часа

С успеха българите взеха реванш за драматичната загуба от Япония с 2:3 гейма в предварителната група

Радев: Доверието в институциите е критично ниско, хората търсят алтернатива

Радев: Доверието в институциите е критично ниско, хората търсят алтернатива

България Преди 16 часа

Държавният глава коментира темите по време на откриването на младежка олимпиада по информатика в Шумен

Ким Чен-ун се срещна със семейства на загинали в Украйна войници

Ким Чен-ун се срещна със семейства на загинали в Украйна войници

Свят Преди 16 часа

Предстои Ким да посети Китай, където ще присъства на парад заедно с руския президент Путин

Котката киха и има сополи - какво да правим

dogsandcats.bg

Защо котките имат мокри нослета и кога това е причина за безпокойство

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 31 август, неделя

Edna.bg

Пица с пушена сьомга

Edna.bg

Бойко Величков: Стартът е отвратителен, далеч сме от стандарта

Gong.bg

Наполи постигна драматична победа над Каляри в последната секунда

Gong.bg

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен идва на посещение в България

Nova.bg

Тръмп ще нареди удостоверяване самоличността на всеки, гласуващ на избори в САЩ

Nova.bg