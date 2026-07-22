България

Искра Михайлова постави PNR-скандала в България на кръгла маса в Белия дом

Зам.-председателката на ДПС говори пред представители на администрацията на Доналд Тръмп по време на форум на CPAC във Вашингтон

Стела Христова Стела Христова

22 юли 2026, 09:23
Искра Михайлова постави PNR-скандала в България на кръгла маса в Белия дом
Източник: Пресцентър на ДПС

З аместник-председателката на ДПС и на парламентарната група на партията Искра Михайлова взе участие в престижна Кръгла маса в Белия дом, посветена на глобалните усилия срещу трафика на хора, международното сътрудничество и защитата на жертвите. Събитието, проведено на 21–22 юли 2026 г. във Вашингтон, е част от Четвъртата годишна среща на най-голямата консервативна организация в САЩ – CPAC (Conservative Political Action Conference).

Скандалът между Демерджиев и ДПС ескалира отново днес

Основен домакин на дискусията бе Франк Русо, водеща фигура в инициативата и главен съветник в администрацията на американския президент Доналд Тръмп. Във форума се включиха международни партньори, експерти от неправителствения сектор и представители на Държавния департамент на САЩ.

Източник: Пресцентър на ДПС
  • Обвинения срещу служебния вътрешен министър Иван Демерджиев

Пред международната аудитория Искра Михайлова повдигна темата за сигурността и контрола над международните системи за лични данни, като цитира текущия PNR-скандал в България (Passenger Name Record – данни за резервациите на пътниците).

От ДПС подали сигнал в САЩ срещу Иван Демерджиев

Михайлова обвини бившия министър на вътрешните работи Иван Демерджиев в нерегламентирана намеса и безпрецедентна злоупотреба с лични данни, включително такива на деца. Според нея данните са използвани за набеждаване на опозиционен лидер, което накърнява граждански права и срива доверието в международните регистри за сигурност. От пресцентъра на ДПС уточниха, че партията вече допълва сигнала си до българската прокуратура с данни за преки нарушения на европейски регламенти и международни споразумения.

Източник: Пресцентър на ДПС
  • Двустранни срещи с ключови съветници и експерти от САЩ

В рамките на конференцията Михайлова проведе редица лични разговори с ключови фигури от американската администрация и експерти по сигурността:

  • Франк Русо – главен съветник в Белия дом и домакин на събитието.
  • Мерседес Шлап – вицепрезидент по комуникациите на CPAC и бивш старши съветник по стратегически комуникации в Белия дом.
  • Джина Кавало – вицепрезидент на Коалицията срещу трафика на хора.
  • Кевин Евис – отговарящ за комуникационните системи за граничен контрол и регистрите за трафик на хора.
  • Дейвид А. Уилямс – старши служител в Службата за наблюдение и борба с трафика на хора към Държавния департамент на САЩ.

Паралелно с това в друг международен форум, организиран от Държавния департамент, Иван Демерджиев заяви, че са необходими решителни мерки и действия срещу лица, които помагат за заобикаляне на санкциите по глобалния закон „Магнитски“.

Редактор: Стела Христова
Източник: Пресцентър на ДПС    
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