Хванаха шофьор с близо 4 промила алкохол край София

П ореден тревожен случай на шофиране след употреба на алкохол беше регистриран край София дни преди празниците. Мъж с близо 4 промила алкохол в кръвта е заловен при полицейска проверка на 20 декември в района на пътен възел "Мирово".

Дрегерът е отчел 3,84 промила. Как шофьорът успява да седне зад волана и докъде е стигнал, преди да бъде спрян разказа младши автоконтрольорът в РУ Ихтиман Асен Микюрлов пред NOVA.

По думите му сигналът до районното управление е подаден около 5:50 часа сутринта за автомобил със съмнително поведение, движещ се зигзагообразно по пътя в посока Ихтиман. Полицейският екип реагира незабавно и засича превозното средство.

„След като ни забеляза, водачът спря вдясно, заключи се в автомобила и легна на пода“, каза Микюрлов.

Униформените успяват да извадят мъжа от колата и да установят самоличността му.

Асен Микюрлов съобщи, че водачът е 35-годишен жител на Ихтиман. При проверката става ясно, че той е неправоспособен и никога не е притежавал свидетелство за управление на моторно превозно средство. Алкохолната проба показва 3,84 промила. В автомобила са открити бутилки с водка и бира. Самият водач заявил, че е пил в колата, докато се е движел.

Мъжът е тръгнал от Костенец в посока Ихтиман, след което е обърнал на пътен възел "Мухово" и отново е поел обратно, като е направил опит да се качи на автомагистрала „Тракия“. По приблизителни данни е изминал над 20 километра, без да даде смислено обяснение за действията си.

Водачът е задържан, а автомобилът е иззет. Срещу него е образувано досъдебно производство. Тъй като не притежава книжка, такава не може да му бъде отнета. Законът обаче предвижда сериозни наказания, включително лишаване от свобода.