Украйна обмисля легализация на порнографията, за да финансира армията си

У крайна търси неочаквана възможност за финансови постъпления, с които да подпомогне военния си бюджет: индустрията за възрастни.

Второто четене на законопроекта за декриминализиране на порнографията е включено в дневния ред на настоящата парламентарна сесия, която продължава до февруари. На първо четене през юли предложението бе подкрепено с убедително мнозинство от 231 гласа „за“ срещу едва 8 „против“.

Ukraine weighing decriminalizing porn to generate tax revenue for war with Russia https://t.co/Jnz31sWnpC pic.twitter.com/gVtpKBa077 — New York Post (@nypost) September 26, 2026

Украйна остава сред малкото европейски държави, в които създаването или притежанието на каквото и да е порнографско съдържание все още се третира като престъпление и се наказва с до седем години лишаване от свобода. В тази група влизат още България, Исландия, Литва, Беларус и Русия.

Войната на Путин срещу OnlyFans: Иззети секс играчки и арести за милиони

Изваждането на печелившата сива икономика на светло би донесло на украинския бюджет около 25 милиона долара от данъци, показват изчисленията на Държавната данъчна служба.

Народните представители посочват, че тези средства ще помогнат за покриване на нарастващите разходи за отбрана срещу Москва и за частично съкращаване на бюджетната дупка, възлизаща на 27 милиарда долара.

„Запитайте се кой печели от сегашната ситуация“, заяви по време на първото четене Ярослав Железняк, съавтор на законопроекта в украинския парламент. „За съжаление, това не е държавният бюджет на Украйна. Всички тези пари остават в сивия сектор.“, каза още той.

With Ukraine facing giant military expenses, lawmakers are moving to decriminalize pornography to generate roughly $25 million in tax revenue that would be enough to purchase 30,000 drones for the war effort. https://t.co/kC5avvhEMl — The Washington Post (@washingtonpost) September 25, 2026

Железняк допълни, че събраните средства биха били достатъчни за закупуването на 30 000 дрона в подкрепа на Украйна, която вече навлиза в петата си година от войната срещу руския лидер Владимир Путин.

Законодателната инициатива бе провокирана от петиция, внесена миналата година от Светлана Дворникова, популярна авторка на съдържание в платформата OnlyFans с над един милион абонати. До ситуацията се стигна, след като държавните власти първоначално я призоваха да плати 900 000 долара данък върху доходите си за 2024 г. Малко след това обаче инспекцията използва същите данни като повод за обиск в дома ѝ, конфискуване на техниката и повдигане на наказателни обвинения.

По думите на Дворникова само платените от нея данъци биха били достатъчни за купуването на 100 нови военни пикапа или 2000 дрона.

„Плащахме тези данъци с едно наум, подозирайки, че нещата могат да приключат зле“, споделя тя в телефонно интервю пред „Вашингтон Пост“. „Исках да подкрепя страната си и да осигуря повече средства за войната и за нашите войници. Вярвахме, че с това наистина помагаме.“, казва тя.

Внесената от нея петиция бързо събра необходимите 25 000 подписа, за да изисква официален отговор от президента Володимир Зеленски.

„Ако в крайна сметка постигнем легализация, това ще ни позволи да работим спокойно, да печелим законно и да плащаме данъците си към държавата“, заявява Дворникова, чието наказателно дело е временно спряно, докато трае процесът по приемане на закона. „Искаме просто да изпълним дълга си.“, казва тя.

По данни, предоставени от британската компания майка на платформата, близо 7 900 украински автори на съдържание в OnlyFans са генерирали приходи от над 131 милиона долара през 2023 г.

След като украинската данъчна администрация получи достъп до тези официални данни, започна да изпраща уведомления до моделите в цялата страна с искане за деклариране и облагане на доходите им.