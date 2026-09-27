Кремираха сина на Синди Крауфорд дни след смъртта му

С емейството на Пресли Гербер направи поредната болезнена стъпка след внезапната кончина на 27-годишния модел.

Тленните останки на Гербер са били кремирани броени дни след смъртта му, сочи смъртният акт, цитиран от TMZ. Синът на Синди Крауфорд и Ранде Гербер почина в неделя, 20 септември, по време на престоя си в луксозен рехабилитационен център в Лос Анджелис.

Семейството запазва праха му

Според официалния документ процедурата е извършена в погребален дом „Роуз Фемили“. В графата за професия е посочено „предприемач в областта на грижите за психичното здраве“. Очаква се родителите му да съхраняват урната с праха му в своя дом.

Направена е аутопсия, но към момента властите не са обявили официалната причина за смъртта. Съдебните медици в Лос Анджелис очакват резултатите от допълнителните лабораторни изследвания, преди да излязат с окончателно заключение.

Източници, близки до TMZ, разкриват, че семейството подготвя частна панихида в съвсем тесен кръг. Като възможни места за службата през следващата седмица се посочват мемориалният парк „Форест Лоун“ и Презвитерианската църква в Малибу.

Близки и приятели подкрепят семейството

В тези тежки моменти Синди Крауфорд и Ранде Гербер са заобиколени от най-близките си приятели, сред които актьорите Джордж Клуни и Лора Дърн.

Паралелно с това излизат все повече детайли около случилото се в лечебното заведение. Според източници, запознати с хода на разследването, Гербер е намерен в безсъзнание в спалнята си на 20 септември – едва ден след като е бил приет за лечение. Моделът е претърпял сърдечен арест и е открит на пода до леглото.

Разследването продължава

Към момента фентанилът не е сред основните версии на разследващите, но токсикологичният доклад ще бъде ключов за това дали в организма му е имало упойващи вещества.

Изтекъл аудиозапис от диспечерите на спешния телефон 911 разкрива колко бързо е ескалирала ситуацията. Първоначалното обаждане от центъра в Санта Моника е постъпило в 9:35 ч. сутринта със сигнал за сърдечен арест. Само три минути по-късно статусът на сигнала е променен на „предозиране“, а приоритетът му е повишен спешно.

Съмнения относно предписан кетамин

След оповестяването на записа близки до Гербер съобщиха пред TMZ, че лекар му е предписал кетамин, въпреки че е бил наясно с предишната му зависимост към медикамента.

Приложението на кетамин е разрешено за определени медицински състояния и терапии в психиatriята, но употребата му при лечение на зависимости не е официално одобрена от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA). Източници твърдят, че близките на младия мъж са били силно обезпокоени от това назначение на фона на дългата му история на злоупотреба с вещества.

Смъртта на Пресли Гербер бе съобщена миналия уикенд, слагайки трaгичен край на продължителната му борба със зависимостите, паническите атаки и психичните проблеми. Очаква се окончателните заключения на медицинските експерти да дадат отговор на въпроса каква е точната причина за фаталния край.