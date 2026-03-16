България

"Блъска, удря, плюе": Агресивен мъж тормози столичани - снимките му обикалят социалните мрежи

Случаите включват обиди, блъскане и физическа агресия, потърпевши са майки с деца

16 март 2026, 08:23
С игнали за агресивен мъж, който напада предимно жени и майки с деца в столичния квартал „Редута“, се разпространиха в последните дни в социалните мрежи. Потърпевши разказаха, че са били блъскани, удряни и плюти от един и същ човек, като споделяха негови снимки и описание.„Крещи и напада с нож“, „Подгонва жени и ги замеря с камъни и други опасни предмети“ -  са част от разказите в публикациите. Други пишат, че има съмнение, че става дума за психично болен, но опасен човек. Снимката му е била разлепена в района на бул. „Мадрид“, като в някои от коментарите хората твърдят, че е нападал и в други части на столицата. 

Мъжът е установен, но не е задържан. Две потърпевши на агресията му, които пожелаха да запазят анонимност, защото се страхуват, разказаха своите истории в „Здравей, България”.

Една от тях разказа, че забелязала мъжа, който върви по улиците и крещи малко след Нова година в квартал „Оборище”. „Виждаше се, че е видимо агресивен. Предупредих и децата си да стоят далеч от него”, заяви тя.

Но една сутрин през февруари мъжът изскочил пред нея с крясъци и обиди и заплашил, че „ще я изкорми”. „Беше много рано. Отивах на работа и бях замислена. Дори не можах да разбера откъде се появи. Той продължи да сипе заплахи към мен, въпреки че вървях бързо към трамвайната спирка, където имаше хора. Но той вървеше след мен. Трамваят дойде и след като се качих в него - успях да снимам агресивния мъж. Качих снимката му с предупреждение в социалните мрежи и мислех, че това ще бъде достатъчно”, подчерта той.

В началото на март 19-годишната ѝ дъщеря имала инцидент с агресивния мъж. Момичето трябвало да излезе заради неотложни ангажименти. На улицата мъжът я пресрещнал с обиди, крясъци и заплахи. „Дъщеря ми успяла да влезе в колата си, но била толкова изплашена, че самокатастрофирала. Тя е добре, а след този случай подадохме жалба в полицията и прокуратурата”, разказа жената.

По думите ѝ от полицията и прокуратурата се свързали със семейството ѝ. „Прокурорът и инспекторката бяха изключително внимателни. Казаха ни, че трябват още сведения за това лице. Необходимо е в случай,ч е това лице напада повече хора – това да бъде установено”, заяви тя.

След нейния пост в социалните мрежи и други потърпевши се свързали с нея. „Става дума основно за жени – възрастни хора, баби с внучета”, обясни жената.

Друга потърпевша била нападната на 6 март по обяд. „Бях в района на спирката на „Боян Магесник”, който не е особено оживен. Бях сама на тротоара. Вървях надолу в посока към „Подуяне“. Тогава срещу мен се зададе въпросният мъж. Той се движеше съвсем спокойно, без крясъци и по никакъв начин не предизвика подозрение у мен. Изведнъж много рязко ме нападна и ме изблъска. Почти паднах върху тротоара. Много се уплаших. За късмет точно там колите намаляват, защото предстои завой към квартал „Редута”. Шофьор видя случващото се и изсвири с клаксона. Агресивният мъж се уплаши и бързо побягна”, разказа потърпевшата.

Тя не отдала голямо значение на случилото се докато не видяла снимките му разлепени в района. „Тогава разбрах, че това не е единичен случай”, заяви тя.

От СДВР съобщиха за NOVA, че става въпрос за 42-годишен мъж, който не е от София, а от Търговище. Няма данни той да се води на отчет в психиатрично заведение. Kриминално проявен e. До 2014 година многократно е бил санкциониран заради различни прояви.

След 2014 година единственото, което има заведено срещу него, е фиш за нарушение на Закона за движение по пътищата. Няма данни да е упражнявал физическо насилие, казват от  СДВР. От полицията призовават хората, които го видят или евентуално са потърпевши, веднага да подадат сигнал в районното управление.

Източник: NOVA    
Последвайте ни

По темата

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

