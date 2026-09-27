Русия порази централата на най-големия украински мобилен оператор

Р усия порази днес централата на най-големия мобилен оператор в Украйна - "Киевстар", съобщи пред местни медии самата компания на фона на продължаващи руски атаки срещу украински центрове за данни и комуникационна инфраструктура, предаде Ройтерс.

Пред агенция Интерфакс-Украйна, от "Киевстар" казаха, че централният офис на компанията в Киев е бил поразен, но няма жертви.

Руското министерство на отбраната съобщи, цитирано от ТАСС, че е ударен център за обработка на данни на "Киевстар" - една от най-големите компании, предоставящи мобилни услуги и високоскоростен интернет за украинските въоръжени сили.

Sept. 27: Kyivstar, Ukraine’s largest mobile operator, says a Russian strike hit its Kyiv headquarters, with no casualties. The attack comes amid strikes on Ukrainian communications infrastructure. Source: Reutershttps://t.co/7ECenoF0hZ — Atualizações Geopolíticas (@NewsGeoPol) September 27, 2026

Министерство заяви също, че руските сили са нанесли удар и по център за данни на компания "Водафон Украйна" - втория по големина мобилен оператор в страната. Агенция Ройтерс отбелязва, че от "Водафон Украйна" не са отговорили на молбата й за коментар.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия два пъти е нанесла удар по център за данни в Киев тази сутрин, при което са били ранени две деца и един пълнолетен.

През изминалата седмица Москва атакува също центрове за данни на украински интернет доставчици, което доведе до прекъсване на услугите за около 100 000 домакинства в Киев и района, съобщи украинското Министерство на цифровата трансформация.

"Русия е взела на прицел големи украински центрове за данни, опитвайки се да наруши информационния поток. Бързото предупреждаване за ракетни и безпилотни заплахи е жизненоважно, то спасява живота на хората", написа в мрежата Екс в сряда украинският външен министър Андрий Сибига.