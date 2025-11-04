България

Мъж нападна с нож хора в пълен ресторант в София

Инцидентът е от столичния квартал "Света Троица"

4 ноември 2025, 07:54
В ъоръжен мъж вилня и заплаши клиенти в столичен ресторант. На видеозапис от охранителна камера, публикуван в социалните мрежи, се вижда как мъжът хвърля чинии по прозорците, преобръща пейки и разхвърля кош за боклук в залата за хранене.

Инцидентът е от столичния квартал "Света Троица".

Психично болен наръга с нож мъж в центъра на София

Трима мъже неуспешно се опитват да го укротят, но не успяват до пристигането на полицейски патрул.

Според жители на квартала това не е първият подобен инцидент. Те разказват, че мъжът от години проявява агресия на публични места и е бил многократно настаняван за лечение, но след време отново е освобождаван.

Психично болен тормози съседите си, заплашил и бременна жена

„Преди да стигне до заведението, той се опита да убие невинен човек на спирката, чакащ трамвая, а след това чупеше коли. Много е опасен за нас. Този мъж не трябва да се разхожда свободно по улицата”, разказа пред NOVA свидетел на нападението.

Ужас в столичния "Люлин", въоръжен с нож преследва хората в квартала

„Мъжът чупеше прозорци и заплашваше хората. Децата ми бяха тук и бяха заклещени в ъгъла на заведението. Хора с психични проблеми обаче са застрашени от закона и ако нещо му се случи, аз нося отговорност. Полицаите ме предупредиха, че не мога да го докосвам. Явно трябва да си въоръжа персонала”, каза собственикът на заведението.

Съкварталците му настояват за отговори на въпросите тези, които са отговорни за него, какви грижи полагат и какви пари взимат от държавата?

