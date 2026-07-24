България

Мъж троши коли с бухалка, заплашва и системно тормози съседите си в Благоевград

Защо институциите не успяват да намерят трайно решение и кой ще плати нанесените щети

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С трах и напрежение в благоевградския квартал „Еленово“, след като мъж потроши няколко автомобила. Съседите твърдят, че той е с психични проблеми, че системно ги подлага на тормоз и че срещу него многократно са подавани сигнали за агресивно поведение и заплахи, включително към деца, съобщи NOVA.

Една от потърпевшите е Кирилка. Тя разказа, че последният случай е от 22 юли. По думите ѝ мъжът, който е с доказана шизофрения, употребява наркотични вещества и пие алкохол в огромни количества, тормози целия блок. „Нанесени са щети върху нашата кола, върху колата на съседи от съседния блок, изпотрошени са предни и странични стъкла, огледала, те бяха разхвърляни навсякъде по улицата и по тротоара”, казва жената.

„Когато пуснахме жалба, прокурора е каза, че не може да се образува досъдебно производство. Преди около 5-6 години е имало дело срещу този човек, което е прекъснато. Ние не знаем на база на какво се прекъсва и защо не е образувано досъдебно производство”, обясни тя.

„Имам случка и с децата. Той е заплашил сина ми, който е на 14 години с думите: „Ако се покажеш на прозореца, ще те застрелям като куче”. Събирах подписка от съседите за изгонването му жилището. Родителите на този човек живеят в Испания, той също е живял там и е екстрадиран оттам, тъй като е направил набези. Посегнал е и на полицай. Разговарях с майка му по телефона, тя каза, че не я интересува”, допълва Кирилка По думите ѝ става дума за мъж на около 37-години.

Един от собствениците на автомобили, които са били изпочупени, казва, че хората се чувстват безпомощни. „Щетите по автомобила ми са по предния и страничния прозорец, странични огледала, потрошени с бухалка, гредите на колите са изкривени. Той излиза с бухалка. Посягал е на комшия. Даже имаме семейство, което освободи апартамента си и в момента е на квартира”, казва мъжът.

Друг потърпевш разказа, че преди една година е пострадал. „Отварям входната врата, той я рита. И го питам какво става, той почна да ме удря и ми счупи носа. Имам белег още. Оттам викнах моите деца, за да го откараме в полицията и да направим разписка, след една седмица нищо не стана. На комшийката на първия етаж хвърли един телевизор пред моите очи и ѝ счупи колата. Преди една седмица видях, че и моето стъкло е счупено. На мен веднъж ми каза, че ще ме заколи с нож. Една сутрин в 4 часа счупи вратата. Това се повтаря три пъти”, разказа той.

Съседите на мъжа, които се оплакват от системен тормоз, настояват институциите да намерят трайно решение.

Източник: NOVA    
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