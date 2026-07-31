България

МВР въвежда нова методика за тежките катастрофи: Ще използват и дронове

Целта е още при първоначалния оглед да се събира максимално пълен доказателствен материал

Василена Василева Василена Василева

31 юли 2026, 12:20
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МВР разработва нова методика за разследване на тежки пътнотранспортни произшествия, която предвижда детайлно документиране на местопроизшествието с помощта на дронове и друга специализирана техника. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев от парламентарната трибуна.

Демерджиев: Използваме всички ресурси на МВР, включително дронове

„Разработваме методика, при която при разследване на тежки пътнотранспортни произшествия да се заснема подробно мястото на инцидента, включително чрез използване на дрон, както и да се установява състоянието на пътната настилка и на превозното средство с всички технически средства, с които разполага Министерството на вътрешните работи“, заяви Демерджиев.

По думите му целта е още при първоначалния оглед да бъде събран максимално пълен доказателствен материал, който впоследствие да подпомага експертизите и разследването.

„Амбицията ни е съвсем скоро тази методика да бъде завършена и въведена в практиката. Това ще осигури изключително подробен доказателствен материал, който е решаващ за разследването на подобни дела“, посочи вътрешният министър.

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Използването на дронове при оглед на местопроизшествия беше обсъждано и на кръгла маса в Народното събрание в края на юли. По време на дискусията Демерджиев заяви, че се обмисля методика, която да включва заснемане на мястото на инцидента с дрон. По думите му по темата работят съвместно представители на МВР, Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

  • Проверяват ли се камионите за претоварване

"При разследването на тежки катастрофи с товарни автомобили МВР задължително проверява и дали превозното средство е било претоварено, когато това би могло да е допринесло за инцидента", обясни още Демерджиев.

При всички тежки произшествия със загинали или ранени се образува досъдебно производство и се назначава автотехническа експертиза. Тя има за цел да установи всички възможни причини и обстоятелства, довели до катастрофата.

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По думите на министъра претоварването на камион може да повлияе значително върху поведението му на пътя. То може да удължи спирачния път, да намали ефективността на спирачната система и да промени устойчивостта и управляемостта на превозното средство. Увеличава се и рискът от поднасяне или преобръщане.

Претоварването може да доведе и до технически проблеми, сред които спукване на гума, счупване на ос или повреда в спирачната система непосредствено преди удара.

„Претоварването се анализира изключително подробно – както като пряка причина, така и като утежняващ фактор за настъпването и последиците от тежките инциденти“, подчерта Демерджиев.

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  • Тол системата също помага при контрола

Контролът върху тежкотоварните автомобили се извършва и чрез електронната система за събиране на пътни такси. Тя може да отчита нарушения, да измерва масата и натоварването на осите и да съхранява снимков и видеоматериал.

Тези данни могат да бъдат използвани като доказателства при установяване на нарушения. Въз основа на тях Агенция „Пътна инфраструктура“ съставя актове за установяване на административни нарушения.

Успоредно с автоматизирания контрол МВР провежда и специализирани полицейски операции срещу претоварени тежкотоварни автомобили.

Като пример Демерджиев посочи акция, проведена на 17 и 18 юли в област Монтана с участието на служители на „Пътна полиция“, Главна дирекция „Национална полиция“ и Областната дирекция на МВР.

Темата за пътната безопасност и контрола върху тежкотоварните автомобили беше сред акцентите и на проведената в парламента кръгла маса. Представители на институциите и организации от сектора настояха за по-добра координация, по-ефективен контрол и използване на дигитални технологии при превенцията и разследването на тежки пътни инциденти.

Редактор: Василена Василева
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