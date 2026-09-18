Свят

ЕК осъди системните репресии на изборите в Русия

Украйна определи изборите в Русия като „фарс“

Николай Киров Николай Киров

18 септември 2026, 14:34
ЕК осъди системните репресии на изборите в Русия
Източник: iStock photos/Getty images

Е вропейската комисия критикува строго контролираните парламентарни избори в Русия, като обвини Кремъл, че чрез репресии лишава избирателите от „истински избор за бъдещето на тяхната страна“.

„Начинът, по който се провеждат изборите за Държавната дума, показва продължаващото и задълбочаващо се подкопаване на демокрацията в Русия. Руските власти продължават да засилват системните и институционализирани репресии, за да отстранят всички демократични опозиционни сили“, заяви говорителят на Европейската комисия Кристиан Виганд.

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„Русия нарушава международното право и поети задължения с решението да не допуска наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) на изборите за Държавна дума,“ посочи Виганд.

„Ясен пример са изключването на кандидати от партията „Яблоко“ и присъдите за лишаване от свобода на представители на политическата опозиция за необичайно дълги срокове. Кремъл лишава руските избиратели от истински избор за бъдещето на тяхната страна и ограничава достъпа им до свободна информация“, подчерта говорителят на ЕК.

„ЕС ще продължи да подкрепя работата на руски организации на гражданското общество и за защита на човешките права, както и независими медии. Решително осъждаме произвеждането на така наречени „избори“ в завзетите незаконно от Русия части от Украйна. Това е поредно ярко нарушение на международното право. ЕС няма да признае резултатите в тези части от Украйна. Кандидатите от изборите ще понесат отговорност“, добави Виганд.

Провежданите от Русия „избори“ във временно окупираните територии на Украйна са незаконни и не създават каквато и да е правна основа за разширяване на руската юрисдикция върху украинска територия, обяви от своя страна украинското външно министерство.

„На 18–20 септември Русия ще произведе така наречените „избори“ за Държавната дума на Руската федерация във временно окупираните територии на Украйна. Това е фарс, инсцениран от окупаторите, който няма нищо общо с демократичните избори и не създава никаква правна основа за разширяване на руската юрисдикция върху която и да е част от територията на Украйна“, посочват от украинското МВнР.

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Оттам подчертават, че от 2014 г. насам единствените легитимни резултати от гласувания, засягащи временно окупираните територии на Украйна, са тези, отразени в Общото събрание на ООН, включително гласуването, при което 143 държави-членки на организацията потвърдиха незаконността на окупацията и поискаха Русия да изтегли войските си от всички украински територии в рамките на международно признатите им граници.

„Украйна не признава нито произвеждането на тези незаконни „избори“, нито техните невалидни резултати. Призоваваме държавите по света, международните организации и другите субекти на международното право също да не признават тези действия на Русия и да не ги разглеждат като израз на легитимната политическа воля на хората във временно окупираните територии на Украйна. Предупреждаваме да не се взема каквото и да било участие в това незаконно начинание, което би довело до правни последствия в националните и международните юрисдикции“, заявяват от украинското МВнР.

Украинското външно министерство подчерта също, че включването в руския парламент на представители, избрани на незаконни избори във временно окупираните територии на Украйна, допълнително подкопава легитимността на целия състав на руската Държавна дума.

„Всякакви „избори“ в съвременна Русия са просто фарс. След повече от четвърт век управление на Путин в тази страна липсват демокрация, свобода на словото, политически плурализъм и каквото и да е зачитане на основните граждански свободи. Призоваваме международната общност да нарича нещата с истинските им имена: така наречените „избори“ за руската Държавна дума са просто шоу, предназначено да създаде илюзията за обществена подкрепа за агресивната политика на режима в Москва“, добавят от МВнР на Украйна.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС, БТА    
избори в Русия Държавна дума Украйна Европейска комисия
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