Радев: Години наред МВР е било спирано да разследва тежки престъпления, свързани с властта

Премиерът Румен Радев отличи служители на МВР за принос в борбата с корупцията и наркотрафика, като заяви, че професионализмът им възстановява доверието на гражданите.

Радев заяви, че според него служителите на МВР вече не са възпрепятствани да разследват тежки икономически престъпления, свързани с властта и политически партии.

Министър Иван Демерджиев посочи като основни приоритети разследването на корупционни модели и борбата с наркотиците, като заяви, че са започнати множество производства и се очакват по-бързи резултати.

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„За мен е чест да отлича изявени служители на МВР, които с професионализъм и всеотдайност укрепват законността и връщат вярата на гражданите в държавата“ – заяви на церемонията министър-председателят Румен Радев. „Знаете, че години наред служителите на МВР бяха възпрепятствани за разкритието и разследването на тежки икономически престъпления, свързани с властта и водещи към политически партии. Днес тези бариери паднаха и аз искрено се радвам, че имаме полицаи, които вече проявяват инициатива, демонстрират висок професионализъм и всеотдайност и дават личен пример в тази посока“.

Производството и разпространението на наркотици е заплаха за националната сигурност. И аз вярвам, че с колкото да е трудно, с подкрепата на държавата ще бележим успехи и в тази изключително важна за националната сигурност на България дейност – каза още премиерът.

„Много малка част от хората, които работиха по тези два основни за нас приоритета от встъпването ми длъжност се намират днес тук, в залата“ – отбеляза министър Иван Демерджиев. „На нас се възложиха задачи да се борим с корупционните олигархични модели, завладели цялата държава. Знаете, че започнахме от нулата по отношение на знакови фигури, стоящи в такива вериги на техния връх. И знаете, че вече имаме много производства, много материали, по които работим. Съзнаваме очакванията на българското общество. Съзнаваме, че тези очаквания са справедливи. Разбираме и нетърпението да има по-бързи резултати“.

По втория основен приоритет на МВР - борбата с наркотрафика и наркоразпространението, министърът заяви: „Тук сте хора, които работихте по знакови случаи, по случаите, които са най-сериозни и интересни, но използвам възможността да благодаря на всички останали, които не са в залата и които работят денонощно“.

Убеден съм и вярвам, че с още по-голяма енергия ще продължим да изпълняваме поставените задачи – каза в заключение министър Демерджиев.

Церемонията за награждаване на служители на МВР, отличили се със съществен принос и заслуги в борбата с престъпността по линия на корупцията и производството и разпространението на наркотици се проведе в Гранитната зала на Министерския съвет. Наградите връчи министър-председателят Румен Радов в присъствието на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, изпълняващия функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов, директорите на главните дирекции „Борба с организираната престъпност“ и „Гранична полиция“ – главни комисари Мартин Златков и Антон Златанов.