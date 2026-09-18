ДБ скочи срещу кабинета: "Само приказки и добри намерения"

„Демократична България“ разкритикува действията на правителството по три основни теми: националната сигурност, борбата с корупцията и мерките заради високите цени на горивата.

Съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев заяви, че заседанието на Съвета по сигурността към Министерския съвет не може да замени Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС).

„Нашето впечатление е, че Съветът за сигурността към Министерския съвет днес се свика, за да не се проведе Консултативен съвет за национална сигурност при президента“, каза Мирчев пред журналисти в парламента.

По думите му заплахите пред България са известни и вече са били посочвани от ДБ. Затова партията продължава да настоява президентът да свика КСНС.

Мирчев: Нужни са реални действия срещу дроновете

Мирчев коментира и обсъжданата на Съвета по сигурността защита от дронове. Според него правителството вече е отчело необходимостта от подобна защита, но не е предприело достатъчно конкретни действия.

Той посочи като проблем и излизането на България от инициатива на НАТО, свързана с противодействието на дронове, както и липсата според него на достатъчно проучване на държавите с най-развити технологии в тази област.

„Има само приказки и добри намерения, без реални действия“, заяви Мирчев.

Критиките идват в деня, в който след заседанието на Съвета по сигурността правителството съобщи за сериозни дефицити при наличието на антидрон системи и за мерки за засилване на охраната на обекти от критичната инфраструктура.

Божанов: Очаквахме повече в борбата с корупцията

Другият съпредседател на „Да, България“ Божидар Божанов коментира представените от правителството данни за действията срещу корупцията.

„Правилно е да има борба с корупцията, но очаквахме за тези четири месеца да свършат повече“, заяви той.

Според Божанов голяма част от представеното от институциите се припокрива със сигнали, подавани от ДБ, както и с информация от журналистически разследвания за имущество и полети на Делян Пеевски.

Той постави акцент и върху ролята на прокуратурата.

„Всички сигнали, които председателят на ДАНС изчете, казаха, че накрая ще отидат в прокуратурата, но не казаха следващата стъпка - реформа в прокуратурата, а такива мерки не виждаме от управляващите“, заяви Божанов.

По думите му партията предстои да представи свои предложения за промени в прокуратурата.

Критики и към мерките за горивата

Божанов свърза проведения в Министерския съвет брифинг и с представения от правителството пакет от мерки заради високите цени на горивата.

Според него целта на останалите брифинги е била „да се замъгли темата с цените на горивата и това как от провала на „кошница с грижа“ се стигна до „колонка без грижа““.

Правителството обяви еднократна помощ от 50 евро за над 550 000 души с ниски доходи, премахване на акциза върху пропан-бутана и мерки за подкрепа на засегнати сектори.

Панев: Няма достатъчно бюджетни буфери

Депутатът от „Демократична България“ Владислав Панев насочи критиките си към бюджетната политика.

Той припомни предупрежденията на формацията, че планираният дефицит от 5,7% и предвиденият нов дълг от 10,1 млрд. евро ограничават възможностите на държавата да реагира при кризи.

Според Панев именно това се вижда при настоящото поскъпване на горивата, тъй като мерките на правителството според него са недостатъчни.

„Нашият призив към правителството е да видят дали не може да се намали дефицитът далеч под 5,7% и тогава, при една по-добра финансова стабилност, да може да се мисли за по-сериозни мерки при засилваща се криза“, заяви той.

Панев предупреди и за възможен сценарий при значително повишаване на цените на петрола.

„Ако цените на петрола достигнат 150-200 долара за барел, не виждам с какво правителството ще може да облекчи ситуацията“, каза депутатът, като свърза това с бюджетната политика на кабинета.

Критиките на ДБ са отправени на фона на обявените от правителството мерки за горивата, сигурността и борбата с корупцията, които бяха представени в Министерския съвет на 18 септември.