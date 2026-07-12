България

МВР с масови проверки: Санкционираха 32-ма шофьори на камиони в София само за ден

Нарушенията са различни – от използване на телефон зад волана до нередовни документи и опасно техническо състояние на тежкотоварните автомобили

Василена Василева Василена Василева

12 юли 2026, 14:08
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С амо за първия ден от засиления контрол върху тежкотоварния трафик в София са санкционирани 32 водачи на камиони. Проверките разкриват редица нарушения – от използване на мобилен телефон по време на шофиране до липса на технически прегледи, нередовни документи и превоз на необезопасен товар.

Това съобщи на брифинг пред медиите Иво Биков от отдел „Пътна полиция“ към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

По заповед на главния секретар на МВР: Започват засилени проверки за тежкотоварните автомобили

По думите му един от санкционираните водачи е превозвал товар без необходимото обезопасяване, четирима са били засечени да използват мобилен телефон зад волана, трима са извършили неправилни маневри или рискови изпреварвания, двама са управлявали камиони без валиден годишен технически преглед, а четирима са били с нередовни пътни документи. Установени са и други нарушения на Закона за движение по пътищата.

Биков отправи призив и към транспортните компании да не поставят шофьорите под натиск да спазват нереалистични графици.

„Всеки един бързащ водач е потенциално опасен“, подчерта той.

По думите му при проверките често се установяват тежкотоварни автомобили с пукнати предни стъкла, липсващи крепежни елементи и силно износени гуми – неизправности, които могат да създадат сериозен риск за безопасността на движението.

От „Пътна полиция“ увериха, че засиленият контрол ще продължи, докато има необходимост.

  • Апел и към пешеходците и велосипедистите

От СДВР отправиха предупреждение не само към шофьорите, но и към останалите участници в движението. Пешеходците, велосипедистите и водачите на електрически тротинетки трябва да бъдат особено внимателни при приближаване на тежкотоварни автомобили.

Според Биков те често попадат в т.нар. „мъртва зона“ на камионите и затова трябва да се движат със скорост, която им позволява да реагират и при необходимост да спрат.

  • Пияна шофьорка се опита да избяга от полицията

По време на брифинга стана ясно и за инцидент, станал през изминалата нощ.

Около 3:30 часа екип на Седмо районно управление подал сигнал за спиране на лек автомобил на Софийския околовръстен път, но водачът не се подчинил и продължил движението си. Малко по-късно полицаите открили автомобила, катастрофирал в мантинела.

Зад волана била 24-годишна жена. Тестът с дрегер отчел близо 2 промила алкохол, а пробите за употреба на наркотични вещества били отрицателни. Жената е дала и кръвна проба за лабораторен анализ.

  • Над 200 автомобила проверени при акция срещу дрифтове и гонки

Началникът на Пето районно управление Стефан Тотев съобщи, че през нощта е проведена и специализирана полицейска операция срещу незаконните автомобилни гонки и дрифтовете в столицата.

При акцията са проверени над 200 автомобила, като са установени множество нарушения.

Спрени от движение са автомобили с незаконно променена конструкция – модификации по изпускателната система, шасито и окачването. Сред най-честите нарушения са липсващо задължително оборудване, неплатена застраховка „Гражданска отговорност“ и неправомерно затъмнени предни стъкла.

Полицаите са засекли и моторист, управлявал с 1,8 промила алкохол.

По данни на СДВР най-често нерегламентирани гонки се организират по булевардите „Ботевградско шосе“, „Цариградско шосе“, „България“ и по Софийския околовръстен път, където дългите прави участъци създават предпоставки за високи скорости.

  • Засилен контрол в цялата страна

Паралелно с проверките в София продължават и полицейски операции за опазване на обществения ред в столичния квартал „Ботунец“.

Засилените проверки на тежкотоварните автомобили бяха разпоредени вчера от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. По негово нареждане е създадена организация за съвместни проверки между Главна дирекция „Национална полиция“, „Гранична полиция“, СДВР, областните дирекции на МВР и екипи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Целта на акцията е да се ограничи движението на технически неизправни тежкотоварни автомобили, да се намали рискът от тежки пътни инциденти и да се засили контролът върху професионалните водачи в цялата страна.

Редактор: Василена Василева
Източник: Йоана Христова, Марин Колев - БТА    
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