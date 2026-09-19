19 септември: Отдаваме почит на трима светци, загинали заради вярата си

Н а 19 септември православната църква почита паметта на светите мъченици Трофим, Саватий и Доримедонт.

Те живели през III век, по времето на император Проб (276–282 г.), когато християните били подлагани на гонения. Според църковното предание Трофим и Саватий били знатни граждани и християни.

Трофим и Саватий отказали да почетат езическите богове

По време на празненства в Дафна, предградие на Антиохия Сирийска, се провеждали тържества и жертвоприношения в чест на древногръцкия бог Аполон. Трофим и Саватий били в града по свои дела.

Според преданието всички граждани били задължени да участват в празненствата. Когато било забелязано, че двамата християни не се включват в тях, за това било съобщено на местния управник Илиодор.

Трофим и Саватий били изправени пред него и им било наредено да се отрекат от християнската си вяра и да почетат Аполон. Те отказали.

Заради това били хвърлени в затвора и подложени на мъчения. Трофим бил жестоко бит, но не се отказал от вярата си. След това бил изпратен във Фригия при управителя Дионисий, известен според житието като преследвач на християните.

Саватий също бил подложен на мъчения, след като отказал да се подчини на заповедите на управителя. Той починал вследствие на изтезанията.

Доримедонт се грижил за Трофим

Във Фригия Трофим бил затворен и отново подложен на мъчения.

По това време за него се грижел Доримедонт, виден гражданин и таен християнин. След като властите научили за това, и двамата били подложени на тежки изтезания.

В крайна сметка Трофим и Доримедонт били обезглавени с меч.