Земята губи своята форма, учени разбраха защо

Н ашата красива, голяма и кръгла топка от планета всъщност не е перфектна сфера. Докато се върти около оста си и обикаля около Слънцето, ротацията кара планетата да се издува при екватора и да се сплесква при полюсите.

Тази деформация е фина, гледана на снимка от Космоса, тя дори не е далечно забележима за повечето очи, но е известен и нормален резултат от ротационната физика.

Има само един голям проблем. Изглежда, че Земята променя формата си, превръщайки се, парадоксално, в едновременно повече и по-малко сплескана, в зависимост от това как я измервате.

Според ново проучване на геолога Кристофорос Коцакис от Аристотеловия университет в Солун, Гърция, тази промяна се ускорява, като скоростта, с която полярните региони се издигат, се е удвоила за по-малко от 20 години. И поне един от двигателите на това ускорение може да бъде топенето на ледовете в най-студените екстремни точки на Земята.

„Нашите резултати показват ускоряване на полярното издигане, придружено от съпоставимо нарастваща скорост на екваториалното спускане. Това означава, че цялостната форма на твърдата Земя става малко по-малко сплескана“, пише Коцакис в статия, публикувана в Journal of Geophysical Research: Solid Earth.

Земята се чувства изключително твърда под краката ни, но нашият свят е малко по-подвижен, отколкото ни подсказва ежедневието. Континентите се движат. Тектонските плочи се сблъскват. А в геоложки времеви мащаби повърхността е изненадващо податлива на деформация. Ако натрупате маса в дадена област, кората отдолу ще потъне. Премахнете тази маса и кората постепенно ще се оттласне обратно нагоре.

Можем да видим това да се случва днес в части от света, които са били притиснати от лед по време на последния ледников период, завършил преди около 11 000 години. Въпреки че ледът отдавна го няма, кората все още реагира - процес, който учените наричат ледникова остатъчна адаптация.

Но не цялата продължаваща деформация е свързана с промени отпреди много време. Гренландия и Антарктида бързо губят лед, премахвайки огромни товари от кората под тях и позволявайки на твърдата Земя да се издига. Междувременно тази разтопена вода се преразпределя през океаните, добавяйки тежест на други места и натискайки морското дъно надолу.

От 70-те години на миналия век учените наблюдават промените, причинени от това преразпределение на масата в геоида на Земята - грапавата, подобна на картоф форма на гравитационното поле на планетата, която проследява разпределението на масата.

През 80-те и голяма част от 90-те години тези промени изглеждаха съвместими с това, което бихме очаквали от ледниковата остатъчна адаптация.

Цялостната форма на геоида изглеждаше така, сякаш става по-кръгла, като екваториалната издутина се изравняваше, сякаш планетата ставаше гравитационно по-сферична.

Започвайки от края на 90-те години обаче, тенденцията се обърна. Но формата на геоида не отразява задължително формата на твърдата Земя. Коцакис искал да разбере дали скалистият екзоскелет на планетата се променя по същия начин като геоида.

Той се обърнал към измервания от глобална мрежа от станции на Глобалната спътникова навигационна система (GNSS), които могат да проследяват малки вертикални движения на земната повърхност с течение на времето, извличайки данни от 1997 г. до 2015 г., за да картографират как твърдата Земя се издига и потъва по целия глобус.

Тук нещата стават интересни.

Между 1997 и 2000 г. полюсите на Земята са се издигали със скорост от около 0,5 милиметра на година. До 2015 г. тази скорост е нарастнала до 1 милиметър на година. Скалистата Земя е разплисквала повърхността си при полюсите с ускоряващо се темпо.

И противоположното сплескване също се е движело. Около екватора твърдата Земя е потъвала със скорост, която също се е увеличила през периода на проучването. Поставени заедно, издигащи се полюси и потъващ екватор, скалистият екстериор на Земята е ставал все по-малко сплескан.

Но нейната гравитационна форма е правела точно обратното. Изчисленията на Коцакис показват, че геоидът е ставал все по-сплескан - точно тенденцията, която учените са наблюдавали от началото на века.

Звучи противоречиво, но има изключително проста причина двете измервания да се движат в противоположни посоки. Тъй като ледът на полюсите се топи, твърдата земя, която той е натискал, започва да се възстановява и издига. Но масата на разтопената вода трябва да отиде някъде, и част от нея се преразпределя към по-ниските географски ширини, прехвърляйки тежестта, и натиска там.

Гравитацията обаче реагира на самата маса. Изместването на маса далеч от полюсите и към по-ниските ширини прави гравитационната форма на Земята по-плоска. Така че твърдата скалиста част на Земята става по-малко сплескана, докато преразпределението на водата, а оттам и на масата, прави геоида по-сплескан.

„Въпреки че това поведение може да изглежда интуитивно противоречиво, когато се разглежда наред с едновременното намаляване на сплескването на твърдата Земя, двата ефекта са физически съвместими“, пише Коцакис.

Констатациите подчертават колко е важно да гледаме на нашата планета от повече от един ъгъл. Нито нейната изместваща се маса, нито изместващата се повърхност разказват цялата история сами по себе си. Само чрез събиране на различни видове измервания можем да видим сложното взаимодействие на силите, които оформят нашия постоянно променящ се свят.