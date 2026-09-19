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Какво е ледено вино и защо го наричат "течно злато"

Защо леденото вино се нарежда сред най-скъпите и редки напитки в света? Разкриваме тайната на нощния гроздобер при -8°C и защо ценителите го наричат „течно злато“

19 септември 2026, 07:01
Какво е ледено вино и защо го наричат "течно злато"
Източник: iStock

В светът на виното съществува напитка, която не прилича на никоя друга. Наричат я „ледено вино“ (Eiswein или Icewine), а ценителите често я определят като „течно злато“. Зад кехлибарения ѝ цвят и невероятно интензивен сладък вкус обаче стои екстремен процес на производство, който превръща всяка бутилка в истински лукс.

Какво всъщност представлява леденото вино и защо цената му на пазара може да достигне главозамайващи суми?

За разлика от стандартните десертни вина, при които гроздето се бере през есента, гроздовите зърна за ледено вино се оставят да висят на лозата месеци наред - чак до дълбока зима.

Лозарите поемат огромен риск. Те оставят реколтата на произвола на съдбата, изложена на опасност от гниене, силни ветрове или изяждане от птици и диви животни. Целта е една: да дочакат първите истински сковаващи студове.

За да се квалифицира като автентично ледено вино, гроздето трябва да се бере при температури от поне -7°C до -8°C.

Нощен гроздобер под нулата

Брането на леденото вино е истинско изпитание за издръжливост и майсторство. Гроздоберът се извършва изцяло на ръка, най-често в ранните сутрешни часове или в разгара на нощта, за да се гарантира, че и най-плахите слънчеви лъчи няма да разтопят леда. Отберачите с дебели ръкавици събират вцепенените, твърди като стъклени топчета зърна и ги изпращат незабавно към пресата. Тъй като цялата вода вътре в плодовете е замръзнала в ледени кристали, тя остава блокирана при натиска, а от пресата бавно изтичат едва няколко капки изключително концентриран, гъст и сладък сок.

Защо го наричат „течно злато“?

Заглавието „течно злато“ не е просто поетично метафора - то отразява както уникалния му цвят, така и екстремно ниския добив:

  • Минимално количество: От цяло лозе, от което обикновено се произвеждат хиляди бутилки стандартно вино, при леденото вино може да се извлекат едва няколко десетки литра.
  • Перфектен баланс: Въпреки високата съдържание на естествена захар, високото ниво на киселинност предотвратява усещането за натрапчива сладост. Вкусът е с богати нотки на мед, кайсия, праскова и екзотични плодове.
  • Ограничени региони: Много малко страни в света имат идеален климат за това вино. Безспорните лидери са Канада (най-големият производител в света) и Германия, следвани от определени региони в Австрия и САЩ.

Поради екстремния труд, климатичните рискове и оскъдния добив, леденото вино обикновено се продава в по-малки бутилки (от 375 мл) на значително по-високи цени.

Източник: TOI    
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