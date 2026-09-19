Въздушна тревога в Рияд и още няколко района, отекнаха експлозии

С лужбата за гражданска защита на Саудитска Арабия обяви въздушна тревога в столицата Рияд, където са били чути експлозии, предадоха Reuters и AFP.

Жителите на саудитската столица са получили съобщение с предупреждение за „въздушна опасност за района“.

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Това е първият случай, при който Рияд е пряко засегнат от ескалацията на конфликта със съседен Йемен от юли насам, отбелязва AFP.

Хутите заплашиха с ответен удар

Предупреждението е било отправено часове след изявление на военен говорител на подкрепяните от Иран йеменски хути.

Той заяви, че групировката е осуетила „престъпни намерения“ и обвини Саудитска Арабия, че стои зад нападение срещу йеменската столица Сана. Говорителят предупреди, че ще последва „ответен удар“.

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Предупреждения и в други райони

Въздушни предупреждения са били издадени и в други части на Саудитска Арабия, включително Джеда, Таиф в провинция Мека, Хамис Мушаит и провинция Ал Ула.

По-късно тревогите в тези райони са били отменени.

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Хутите контролират най-гъсто населените части на Йемен и голяма част от северната част на страната. От юли групировката извършва атаки срещу Саудитска Арабия, след като обяви морска блокада на кралството.

Нападенията са насочени и срещу саудитски плавателни съдове в Червено море.