Свят

Дронове спряха полетите на летището в Люксембург

Аерогарата временно преустанови всички излитания и кацания като превантивна мярка заради засечени безпилотни летателни апарати

Василена Василева Василена Василева

19 септември 2026, 07:24
Дронове спряха полетите на летището в Люксембург
Източник: AP/БТА

Л етището на Люксембург временно преустанови работа в петък вечерта заради засечени дронове в района и над аерогарата. Всички излитания и кацания бяха спрени, съобщи Reuters, позовавайки се на данни от сайта за проследяване на полети Flightradar24.

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От летището посочиха, че са били установени „неоторизирани безпилотни самолетни системи“. Заради тяхното присъствие е било взето решение за временно спиране на полетите като превантивна мярка.

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Целта е била да се гарантира безопасността на пътниците, екипажите, служителите на летището и самолетите.

  • Полетите са възобновени

Властите възобновиха полетните операции в събота сутринта. От летището предупредиха обаче, че са възможни закъснения и други нарушения на разписанието, докато авиокомпаниите и летищните партньори възстановят нормалния график.

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Летището в Люксембург е единствената международна аерогара в страната и основен център на националния превозвач Luxair.

Властите не са предоставили информация за произхода на дроновете или за това кой ги е управлявал. Ситуацията продължава да бъде наблюдавана в координация с компетентните органи.

Редактор: Василена Василева
Източник: Reuters    
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