Дронове спряха полетите на летището в Люксембург

Л етището на Люксембург временно преустанови работа в петък вечерта заради засечени дронове в района и над аерогарата. Всички излитания и кацания бяха спрени, съобщи Reuters, позовавайки се на данни от сайта за проследяване на полети Flightradar24.

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

Flights at Luxembourg are currently on hold due to UAS in the area. https://t.co/Ob3IwefhDT



A) ELLX B) 2609182049 C) 2609182200EST

E) OPERATIONS SUSPENDED DUE TO UAS ACTIVITY. NO ARRIVALS AND NO

DEPARTURES pic.twitter.com/FrQCQjvVCp — Flightradar24 (@flightradar24) September 18, 2026

От летището посочиха, че са били установени „неоторизирани безпилотни самолетни системи“. Заради тяхното присъствие е било взето решение за временно спиране на полетите като превантивна мярка.

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Целта е била да се гарантира безопасността на пътниците, екипажите, служителите на летището и самолетите.

Полетите са възобновени

Властите възобновиха полетните операции в събота сутринта. От летището предупредиха обаче, че са възможни закъснения и други нарушения на разписанието, докато авиокомпаниите и летищните партньори възстановят нормалния график.

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Летището в Люксембург е единствената международна аерогара в страната и основен център на националния превозвач Luxair.

Властите не са предоставили информация за произхода на дроновете или за това кой ги е управлявал. Ситуацията продължава да бъде наблюдавана в координация с компетентните органи.