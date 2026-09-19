Слънчев уикенд, но с изненада: Жегата стига 32°, после идват дъжд и гръмотевици

- В събота и неделя времето ще е предимно слънчево, с температури до 27°-32°; по Черноморието ще е по-хладно - 24°-26°.
- В следобедните часове са възможни краткотрайни валежи и гръмотевици главно в планините на Западна България.
- В началото на следващата седмица ще нахлуе по-хладен въздух от северозапад, с увеличаване на облачността и дъждове, на места интензивни и с гръмотевици.
В събота ще е предимно слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в отделни котловини между 7° и 10°, максималните между 27° и 32°, по-ниски по крайбрежието на морето 24°-26°.
В София минималната температура ще бъде около 11°, максимална - около 28°.
В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над масивите от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от североизток, по най-високите части на планините от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.
Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 24°-26°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.
Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, малко по-високо от средното за месеца.
В неделя ще преобладава слънчево време. Преди обяд на места в източните райони и в котловините ще има намалена видимост. В следобедните часове над планинските райони в Западна България ще има временни увеличения на облачността и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 12° и 17°, а максималните - между 27° и 32°.
В началото на следващата седмица с ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще нахлува хладен въздух. Облачността ще се увеличи, ще има и валежи от дъжд. Временно интензивни, придружени с гръмотевици ще са в Западна и Централна Северна България.
Идеи за активности в събота:
- Разходки и пикник - топлото и слънчево време е подходящо за повече време на открито.
- Колоездене и спорт - най-добре сутрин или в по-хладните часове.
- Планински преходи - подходящи преди обяд, тъй като следобед са възможни краткотрайни превалявания в западните планини.
- Плаж и морски активности - по Черноморието се очакват 24°-26° и морска вода около 23°-24°.
- Вечерна разходка - приятна опция за края на деня при топлото време.