България

Слънчев уикенд, но с изненада: Жегата стига 32°, после идват дъжд и гръмотевици

Предимно слънчево ще бъде през почивните дни, а в началото на следващата седмица се очакват дъждове и гръмотевични бури

Обновена преди 2 часа / 19 септември 2026, 06:54
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  • В събота и неделя времето ще е предимно слънчево, с температури до 27°-32°; по Черноморието ще е по-хладно - 24°-26°.
  • В следобедните часове са възможни краткотрайни валежи и гръмотевици главно в планините на Западна България.
  • В началото на следващата седмица ще нахлуе по-хладен въздух от северозапад, с увеличаване на облачността и дъждове, на места интензивни и с гръмотевици.

В събота ще е предимно слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в отделни котловини между и 10°, максималните между 27° и 32°, по-ниски по крайбрежието на морето 24°-26°.

В София минималната температура ще бъде около 11°, максимална - около 28°.

Източник: НИМХ

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над масивите от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от североизток, по най-високите части на планините от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 24°-26°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, малко по-високо от средното за месеца.

В неделя ще преобладава слънчево време. Преди обяд на места в източните райони и в котловините ще има намалена видимост. В следобедните часове над планинските райони в Западна България ще има временни увеличения на облачността и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 12° и 17°, а максималните - между 27° и 32°.

Източник: НИМХ

В началото на следващата седмица с ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще нахлува хладен въздух. Облачността ще се увеличи, ще има и валежи от дъжд. Временно интензивни, придружени с гръмотевици ще са в Западна и Централна Северна България.

Източник: НИМХ

Идеи за активности в събота:

  • Разходки и пикник - топлото и слънчево време е подходящо за повече време на открито.
  • Колоездене и спорт - най-добре сутрин или в по-хладните часове.
  • Планински преходи - подходящи преди обяд, тъй като следобед са възможни краткотрайни превалявания в западните планини.
  • Плаж и морски активности - по Черноморието се очакват 24°-26° и морска вода около 23°-24°.
  • Вечерна разходка - приятна опция за края на деня при топлото време.
Източник: НИМХ    
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