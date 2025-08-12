България

Спор между общината и църквата: Имало ли е натиск конкретна фирма да строи храм в район "Изгрев"

Скандалът се разрази, след като кметът Делян Георгиев обяви, че строежът се бави

12 август 2025, 10:03
След екшъна в Пловдив: Повдигнаха обвинение на 16-годишния, шофирал пиян

Побой, заплахи и атаки с коктейл

Пожарът край Сунгурларе се разгоря отново, каква е ситуацията

Ръст на заразените с COVID-19 в България през последните дни

Горещо и предимно слънчево: Какво време ни очаква днес

Нерегламентиран транспорт на кози установиха в Пловдивско

България остава в плен на огнените стихии

Установиха първичното огнище на шарка по дребните преживни животни

С троежът на една църква в София се оказа ябълката на раздора. Скандал заради довършването на храма “Св. Пимен Зографски” в столичния квартал "'Изгрев", като между кмета на района и Софийската Света митрополия прехвърчат обвинения, съобщи NOVA.

Спорът започна, след като кметът Делян Георгиев обяви, че строежът се бави, въпреки отпуснатите от Столичната община милион и половина лева. От митрополията пък възприеха това като намек, че задържат неправомерно парите — и отговориха, че кметът ги е притискал да наемат конкретна фирма. Къде е истината? 

Юридическият съветник на Светата митрополия адвокат Илияна Мавродиева обясни, че митрополията не задържа неоснователно средства.

"За да ги предостави на църковното настоятелство, трябва да има сключен договор за строителство, одобрен от Софийския епархийски съвет, и да подлежи на изпълнение. Говорим за публичен ресурс, който следва да се разходва честно и прозрачно, без да се създават съмнения за злупотреба. Не е натиск да се настоява с поставяне на срокове и условия, митрополията да преведе всички средства, при положение, че предложеният изпълнител е фирмата "Дока строй", за която е установено, че през 2023 г. и 2025 г. е работила основно по поръчки, възложени от район "Изгрев"? Кметът прави внушение, че Софийската митрополия иска да задържи средствата за себе си и саботира процеса по довършването на храма - това не е вярно. Не сме възложили строителството на въпросната фирма, защото предложения от нея договор не защитаваше достатъчно интереса на възложителя", коментира Мавродиева.

От своя страна кметът Делян Георгиев отрече да е оказвал натиск върху митрополията.

"Категорично не е вярно, че е предложена конкретна фирма. Църковното настоятелство е събрало три оферти и тази е най-добра като цена и време. То е поело ангажимента да строи храма. Направени са предложения, които могат да бъдат коригирани или отменени.  Аз съм преговарял от името на жителите на "Изгрев" - около 40 000 души. Искам църквата да бъде най-накрая завършена, ние сме единствения район без собствен храм. Митрополията може да смени предложената фирма и да вземе друго решение. Не съм поставил срок, след който да се върнат парите. Те са преведени на митрополията преди 4 месеца. Въпросната фирма е изпълнила два обекта в района, справи се прекрасно, нямаме забележки към нея", заяви Георгиев. 

Повече по темата гледайте във видеото.

Източник: NOVA    
църква София конфликт Изгрев финансиране строеж обвинения Митрополия Делян Георгиев
Побой, заплахи и атаки с коктейл

Код: ПРОХЛАДА/ПЛАНИНА/ПИЖАМА

Володимир Зеленски: Владимир Путин не се готви за мир

След екшъна в Пловдив: Повдигнаха обвинение на 16-годишния, шофирал пиян

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Ford преосмисля процеса на автомобилно производство

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
