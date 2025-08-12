Митов: Над 1000 пожара за седмица, 330 от тях са умишлени или по невнимание

Горещо и предимно слънчево: Какво време ни очаква днес

Ръст на заразените с COVID-19 в България през последните дни

"Не помним такъв пожар, беше много страшно": Огънят край Сунгурларе се разгоря отново

Побой, заплахи и атаки с коктейл "Молотов": Мъж твърди, че е непрестанно тормозен от бившата си

Оставиха за постоянно в ареста Красимир Георгиев, обвинен за мъчения и убийства на животни в Перник

Спор между общината и църквата: Имало ли е натиск конкретна фирма да строи храм в район "Изгрев"

Претърсват търговци на оръжие у нас заради санкциите срещу Русия (СНИМКИ/ВИДЕО)

Т ази седмица, за пореден път, има над 1000 пожара, два са по-проблемни - край Сунгурларе и в Пирин, каза пред медиите министърът на вътрешните работи Даниел Митов след заседание на оперативният щаб във връзка с овладяване на пожарите на територията на страната.

Той посочи, че за погасяване на пожара в Сунгурларе се полагат най-много усилия, като на място работят шведските самолети и хеликоптери, включително един американски от базата в Ново село.

Митов отбеляза, че са установени над 330 палежа, които са умишлени и по невнимание, като могат да се разделят горе-долу наполовина по вид. Част от извършителите на умишлени пожари са установени.

Той допълни, че последният пожар, възникнал по невнимание, е причинен при обгаряне на кабели. Министърът посочи, че МВР не предприема евакуационни мерки, без да има сериозно основание. Единствено евакуации се наложиха на село Плоски и сега на село Скала.

"Призовавам гражданите да съдействат на служителите на реда", каза още министърът.

По неговите думи има подписани договори и направена обществена поръчка за нова противопожарна техника.

"В същото време обсъждаме най-ефективния и рационален начин да се обезпечи по-голяма възможност за гасене по въздух. Министерството на отбраната има достатъчно хеликоптери „Кугър”, които ако бъдат ремонтирани, всичките ще могат да участват в гасенето. В рамките на три-четири месеца могат да бъдат обучени и нови екипажи", обясни Митов.

На въпрос относно това дали е взето решение дали и какви противопожарни самолети да бъдат закупени министър Митов посочи, че тепърва с министъра на отбраната Атанас Запрянов ще внесат предложения, за това кое е най-рационалното решение за използване на вече съществуващата инфраструктура и възможности. "Хубаво е да можем да ги използваме в максимална степен и да имаме работещи всички 12 хеликоптера. Оттам нататък може да се мисли за закупуване на нова летателна техника и каква да бъде тя", заяви Митов.

Той допълни, че по линия на Европейската граждански защита има техника, което ни помага, но пожари няма тук, а пожарите днес не са като тези от едно време – разпространяват се доста по-бързо.

Военнослужещи от Сухопътните войски и хеликоптер с екипаж на Военновъздушните сили (ВВС) участват и днес в гасенето на пожарите в Пирин и Община Сунгурларе, съобщиха от от Министерство на отбраната.

В гасенето на пожара в община Сунгурларе

участват 30 военнослужещи и осем специализирани машини от формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията при пожари от 42-ри механизиран батальон - Ямбол, от състава на 2-ра Тунджанска механизирана бригада, под ръководството на старши лейтенант Васил Тодоров. Те действат по задачи в района на селата Славянци и Скала. На място е и командирът на 42-ри механизиран батальон подполковник Иван Иванов.

Продължават действията и на военнослужещите от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване, Благоевград в гасенето на пожара в Пирин.

На терен са 20 военнослужещи с четири единици техника. Под ръководството на лейтенант Йордан Стойчев военнослужещите действат във високата част към билото, където правят просеки, за да ограничат пожара и да не допуснат навлизането на огъня на територията на Национален парк „Пирин". За координиране действията по гасенето на пожара на място е и командирът на 3-то бригадно командване полковник Кирил Спаневиков.

Вчера два самолета и един хеликоптер се използваха за потушаването на пожара, обхванал хиляди декари гора и лозови масиви в община Сунгурларе.

На територията на община Сандански, над село Плоски, има две активни огнища,

каза по-рано за БТА директорът на Държавно горско стопанство (ДГС)-Струмяни Иван Ризов. По думите му в момента с огъня там се борят над 100 човека.

Огънят над село Илинденци е навлязъл на територията на Национален парк "Пирин".

Засегнати са около 15 декара. Това съобщи директорът на Националния парк Росен Баненски.

"В момента на терен гасим по посока границата на Национален парк "Пирин" лекото навлизане на пожара, което стана вчера заради усилването на вятъра. Навлизането стана по посока връх Конски кладенец. На този етап точни цифри на засегнатата площ нямаме, но се предполага, че са обхванати около 10-15 декара", поясни директорът.

Той уточни, че в момента на фронта на пожара е силно задимено. Точният размер на засегнатата площ ще бъде уточнен в близките дни след овладяването на пожара. По информация на Баненски, огънят се разпространява наземно в трудно достъпен терен.

"Искаме да ограничим пожара и да не му дадем възможност за разпространение. Фронтът е голям. Този огромен пожар може да избие по всяко време навсякъде. Към този момент огънят е низов, но постоянно се палят различни дървета и се надяваме пожарът да не стане върхов", коментира още директорът на Националния парк.

Огънят не се разпространява с такава сила, както в началото, уточни той и допълни, че ситуацията се променя бързо и зависи от много фактори. На територията на парка гори иглолистна черна борова и бяла борова гора. Засегнати са храстови, дървесни видове, тревна настилка.

"В момента помощта, която може да дойде, е единствено с гасене по въздуха. И вчера и днес имаме такава помощ", каза Росен Баненски.