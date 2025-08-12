България

Анализатори: Русия напредва бързо в Източна Украйна

Руските сили напредват на североизток от Покровск - град, който е епицентър на сраженията в Донецка област

12 август 2025, 16:18
Иван Иванов се препъна в първия кръг на тенис турнира в София

Откриха голямо количество райски газ край Черноморец

Мобилно приложение показва цените на лекарствата в лева и евро

Митов: Над 1000 пожара за седмица, 330 от тях са умишлени или по невнимание

Претърсват търговци на оръжие у нас заради санкциите срещу Русия (СНИМКИ/ВИДЕО)

Спор между общината и църквата: Имало ли е натиск конкретна фирма да строи храм в район

След екшъна в Пловдив: Повдигнаха обвинение на 16-годишния, шофирал пиян

Оставиха за постоянно в ареста Красимир Георгиев, обвинен за мъчения и убийства на животни в Перник

Р уските сили напредват бързо в стратегически участък от фронта в Източна Украйна, предаде Франс прес, като се позова на изявления на украинската армия, които косвено потвърждават информацията, и на оценки на анализатори.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в социалната мрежа "Екс", че Русия не се готви за край на войната, а за "нови офанзиви" в Украйна.

Генералният щаб на украинската армия каза тази сутрин, че има сражения в Кучерив Яр - малко село, което само преди няколко седмици е било на няколко км от фронта.

Руските сили напредват на североизток от Покровск - град, който е епицентър на сраженията в Донецка област.

Британското министерство на отбраната с информация за войната в Украйна

Само за един ден Русия е напреднала с десетина километра в северна посока, по протежение на пътна артерия, според сайта за военни анализи "Дийпстейт", който е близък до украинската армия.

В анализ на американския Институт за изследване на войната се казва, че е преждевременно руското напредване да бъде окачествявано като "операционен пробив" и че следващите дни вероятно ще бъдат от ключово значение.

Украинският военен блогър Стерненко написа в "Телеграм", че напредъкът на руските сили им е дал възможност да установят контрол върху някои участъци от път, свързващ важни градове в региона.

Институтът за изследване на войната сравни сегашното тактическо напредване с това, което позволи на руските сили да напреднат значително през април миналата година, след като превзеха град Авдеевка с дълги и кръвопролитни сражения.

Руските сили напреднаха близо до миньорския град Добропиля - ход, който може би има за цел засилването на натиска върху Украйна да отстъпи територии с оглед на предстоящата среща на президентите на САЩ и Русия, предаде Ройтерс.

Доналд Тръмп и Владимир Путин се очаква да се срещна в петък в американския щат Аляска, за да обсъдят възможна сделка за прекратяване на войната в Украйна.

Руска атака в Харковска област, стотици хора са евакуирани

Москва засега не е коментирала информацията за напредването на руските сили. Говорителят на украинските въоръжени сили Виктор Трегубов заяви, че само малко групи проникват през защитните линии, което не може да бъде наречено пробив.

Паси Пароинен, военен анализатор от базираната във Финландия компания "Блек бърд груп", каза, че ситуацията е ескалирала бързо, като руските сили са проникнали на дълбочина от около 17 километра отвъд украинските защитни линии.

Съобщава се, че руските сили "са достигнали път Т0514, който свързва Добропиля с Краматорск" и че руски войници са забелязани близо до самия Добропиля, написа Пароинен в "Екс".

Сергей Марков, бивш съветник на Кремъл, каза, че руските сили са напреднали заради недостига на войници, който Украйна изпитва.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
