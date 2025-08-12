Анализатори: Русия напредва бързо в Източна Украйна

Оставиха за постоянно в ареста Красимир Георгиев, обвинен за мъчения и убийства на животни в Перник

Спор между общината и църквата: Имало ли е натиск конкретна фирма да строи храм в район "Изгрев"

Претърсват търговци на оръжие у нас заради санкциите срещу Русия (СНИМКИ/ВИДЕО)

Митов: Над 1000 пожара за седмица, 330 от тях са умишлени или по невнимание

Иван Иванов се препъна в първия кръг на тенис турнира в София

Р уските сили напредват бързо в стратегически участък от фронта в Източна Украйна, предаде Франс прес, като се позова на изявления на украинската армия, които косвено потвърждават информацията, и на оценки на анализатори.

* Видеото е архивно!

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в социалната мрежа "Екс", че Русия не се готви за край на войната, а за "нови офанзиви" в Украйна.

Генералният щаб на украинската армия каза тази сутрин, че има сражения в Кучерив Яр - малко село, което само преди няколко седмици е било на няколко км от фронта.

Руските сили напредват на североизток от Покровск - град, който е епицентър на сраженията в Донецка област.

Британското министерство на отбраната с информация за войната в Украйна

Само за един ден Русия е напреднала с десетина километра в северна посока, по протежение на пътна артерия, според сайта за военни анализи "Дийпстейт", който е близък до украинската армия.

В анализ на американския Институт за изследване на войната се казва, че е преждевременно руското напредване да бъде окачествявано като "операционен пробив" и че следващите дни вероятно ще бъдат от ключово значение.

Украинският военен блогър Стерненко написа в "Телеграм", че напредъкът на руските сили им е дал възможност да установят контрол върху някои участъци от път, свързващ важни градове в региона.

"The news from the eastern direction is not good, Russian units are pouring into the large breakthrough and are expanding it in more than 5 lines of attack." - crying Kiev supporter!



Russians have found their wedge !!!!!



The chase is on .... pic.twitter.com/IueBuif9RF — 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺 🇷🇺 (@SMO_VZ) August 12, 2025

Институтът за изследване на войната сравни сегашното тактическо напредване с това, което позволи на руските сили да напреднат значително през април миналата година, след като превзеха град Авдеевка с дълги и кръвопролитни сражения.

Руските сили напреднаха близо до миньорския град Добропиля - ход, който може би има за цел засилването на натиска върху Украйна да отстъпи територии с оглед на предстоящата среща на президентите на САЩ и Русия, предаде Ройтерс.

Доналд Тръмп и Владимир Путин се очаква да се срещна в петък в американския щат Аляска, за да обсъдят възможна сделка за прекратяване на войната в Украйна.

Руска атака в Харковска област, стотици хора са евакуирани

Москва засега не е коментирала информацията за напредването на руските сили. Говорителят на украинските въоръжени сили Виктор Трегубов заяви, че само малко групи проникват през защитните линии, което не може да бъде наречено пробив.

Паси Пароинен, военен анализатор от базираната във Финландия компания "Блек бърд груп", каза, че ситуацията е ескалирала бързо, като руските сили са проникнали на дълбочина от около 17 километра отвъд украинските защитни линии.

Съобщава се, че руските сили "са достигнали път Т0514, който свързва Добропиля с Краматорск" и че руски войници са забелязани близо до самия Добропиля, написа Пароинен в "Екс".

Сергей Марков, бивш съветник на Кремъл, каза, че руските сили са напреднали заради недостига на войници, който Украйна изпитва.