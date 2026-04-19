МВнР: Изключително висока избирателна активност в чужбина

19 април 2026, 18:28
Н аблюдаваме изключително висока изборна активност. Нашите дипломатически и консулски представителства са поръчали два пъти повече бюлетини спрямо предходните избори. Така се гарантира, че ще има достатъчно изборни книжа. Това заяви на брифинг в МВнР зам.-министър Ради Найденов.

Той подчерта, че до момента няма затруднения в нито една секция извън страната. Вече са приключили изборите в Нова Зеландия, Австралия, Сингапур, Япония, Република Южна Корея и Китай.

„По отношение на чувствителната тема с изправността на машините - в чужбина има общо 493 секции в 55 държави, като се използват 130 машини в 19 държави. До момента дефект е дала само една машина, което е под 1%“, обясни Найденов, цитиран от NOVA

Изборите за българите, които упражняват правото си на глас извън страната, ще приключат в понеделник в 6:00 ч. сутринта българско време.

От своя страна Боряна Стойнова, която е зам.-председател на работната група „Избори“ е успяла да обобщи до 18 ч. информация, постъпила от държави с голям брой избирателни секции – Германия, Великобритания и Северна Ирландия, Турция и Испания.

„Данните са предоставени от нашите дипломатически и консулски представителства в Лондон, Истанбул, Анкара, Одрин, Бурса, Франкфурт, Берлин и Валенсия. Както вече беше отбелязано, се наблюдава повишена активност и по-голям брой избиратели в сравнение с предишни избори. По информация от посолството в Лондон има дълги опашки пред секционните комисии, като в някои случаи се чака повече от час за гласуване. Средното време за изчакване е между 30 и 40 минути“, обясни тя. 

По думите на Стойнова сред сънародниците ни в чужбина се забелязва ясно предпочитание към гласуването с машина, въпреки че се налага да чакат по-дълго време, за да упражнят правото си на глас. 

По-късно от МВнР заявиха във  връзка с изявления на политически лидери, че решението за удължаване на изборния ден се взима от ЦИК. Решението за ограниченият брой изборни секции извън рамките на Европейския съюз бе взето от Народното събрание и уредено в Изборния кодекс. Министерство на външните работи се ръководи от буквата на закона и съобразно нея осигурява на възможно най-много избиратели в чужбина възможността да гласуват, посочват от ведомството.

