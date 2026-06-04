България

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис е на посещение у нас

Той ще проведе среща с българския министър-председател Румен Радев

4 юни 2026, 06:55
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М инистър-председателят Румен Радев ще проведе среща с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, който пристига днес в София по покана на българския премиер. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Двамата ще разговарят на четири очи в сградата на Министерския съвет, след което ще се проведе среща в разширен състав с участието на двете делегации.

Във фокуса на разговорите ще бъде развитието на двустранните отношения, достигнали равнище на стратегическо партньорство. Ще бъдат обсъдени широк кръг теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред.  

През 2023 г. тогавашният президент Румен Радев беше на официално посещение в Гърция, където се срещна с министър-председателя Кириакос Мицотакис. В рамките на визитата бяха подписани два меморандума за сътрудничество между България и Гърция – за проучване на възможността за изграждане на петролопровод Александруполис – Бургас и за сътрудничество по въпросите на гарантирането на газовите доставки и съхранението на природен газ.

Източник: БТА/Николета Василева    
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