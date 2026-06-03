Утре спират движението по Дунав мост при Русе

Д унав мост при Русе ще бъде затворен утре от 9 до 21 часа за леките автомобили. За камионите ограничението ще е от 9 ч. на 4 юни до 9 ч. на 5 юни, съобщи областният управител на Русе проф. д.н. Любомир Владимиров. Той уведоми, че причината е продължаващият ремонт на моста в посока Румъния. Спецификата и етапът на изпълняваните строителни дейности в посока Румъния в последните 320 метра от съоръжението изисква минимум през първите 12 часа от полагането на бетонните смеси за свързване на фугата между ремонтираните участъци да няма никакво преминаване на превозни средства, за да се осигури здрава връзка между панелите и якост на бетона. Спазването на технологичния процес налага пълно спиране на трафика.

Прогнозният срок за завършването на основния ремонт на трасето е краят на този месец, посочват от Агенция „Пътна инфраструктура“. От началото на ремонта през юли 2024 г. това е трето пълно затваряне на съоръжението.

Заради ремонт: Спират движението по "Дунав мост" при Русе за по 4 часа през нощта

При спирането на движението по Дунав мост шофьорите на тежкотоварни превозни средства ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково.

При планиране на пътуването следва да бъде съобразен периодът, в който движението по моста ще бъде спряно, тъй като при активиране на маршрутната карта за пътуване след граничния преход при Русе – Гюргево преди възстановяване на движението, е възможно нейната валидност да изтече. Националното тол управление апелира всички превозвачи да планират внимателно своите маршрути предварително и да използват алтернативни възможности за движение.

Внимание, шофьори! Спират движението по "Дунав мост" при Русе

Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Информация за ремонта на Дунав мост“ на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“.