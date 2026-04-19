България

Спряха машинното гласуване в пет секции в София

РИК София е преценила и е преустановила машинното гласуване на две места в 23 МИР и на 3 места в 25 МИР

19 април 2026, 17:24
РИК София е преценила и е преустановила машинното гласуване на две места в 23 МИР и на 3 места в 25 МИР. За тези случаи има специално съставени протоколи и решения, пише БНР, позовавайки се на сайта на ЦИК.

Освен това РИК с председател: Полина Витанова се е произнесла относно жалба от жена, която се е опитала да заснеме вота си. СИК е иззела бюлетината.

Жалбата не е уважена, но Решението на Районна избирателна комисия в 23-ти изборен район – София подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия по реда на чл. 73 от Изборния кодекс, в тридневен срок от момента на обявяване.

Припомняме, че според правилата на ЦИК избирателят няма право да показва или заснема вота си. Ако избирателят покаже или заснеме вота си, бюлетината не се пуска в избирателната кутия. На избирателя не се дава втора бюлетина, той не се допуска повторно да гласува и не се подписва в избирателния списък.

При показан или заснет вот, секционната комисия незабавно обявява бюлетината за недействителна и я унищожава, като отбелязва това обстоятелство върху гърба на бюлетината и в графа „Забележки“ на избирателния списък.

Избирателят носи административнонаказателна отговорност при показан и заснет вот.

Източник: БНР    
РИК София Машинно гласуване Преустановяване на гласуване Избирателни райони Жалба за гласуване Заснемане на вот Иззета бюлетина ЦИК Изборен кодекс Недействителна бюлетина
Изборни схеми в Монтана и Кърджали: Член на СИК пуснал 10 бюлетини, кметска дъщеря гласувала от името на други граждани

Задържаха човек, опитал да гласува два пъти в Нова Загора

Иран осмива призивите на ЕС за отваряне на Ормузкия проток

Как фалшива руска история се превърна в реален проблем за Естония

Израел обособи три зони за контрол в Южен Ливан

Мицкоски е разочарован от избирателната активност на българите в РС Македония

Йеменските хуси заплашват да затворят протока Баб ел Мандеб

Трайков: ЦИК да се стегнат и да сменят дефектиралите машини

Арестуваха двама гранични полицаи от Елхово за трафик на мигранти

Актрисата Надя Фарес издъхна след седмица в кома

Кралско посещение или бизнес? Истината за „фалшивото" турне на Хари и Меган в Австралия

Крум Зарков: Гласувах за по-справедлива България, в която никой не е над закона

Само 3 зодии ще имат голям финансов късмет този април

Пореден опит за палеж на синагога в Лондон

