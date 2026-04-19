Спряха машинното гласуване в пет секции в София

РИК София е преценила и е преустановила машинното гласуване на две места в 23 МИР и на 3 места в 25 МИР. За тези случаи има специално съставени протоколи и решения, пише БНР, позовавайки се на сайта на ЦИК.

Освен това РИК с председател: Полина Витанова се е произнесла относно жалба от жена, която се е опитала да заснеме вота си. СИК е иззела бюлетината.

Жалбата не е уважена, но Решението на Районна избирателна комисия в 23-ти изборен район – София подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия по реда на чл. 73 от Изборния кодекс, в тридневен срок от момента на обявяване.

Припомняме, че според правилата на ЦИК избирателят няма право да показва или заснема вота си. Ако избирателят покаже или заснеме вота си, бюлетината не се пуска в избирателната кутия. На избирателя не се дава втора бюлетина, той не се допуска повторно да гласува и не се подписва в избирателния списък.

При показан или заснет вот, секционната комисия незабавно обявява бюлетината за недействителна и я унищожава, като отбелязва това обстоятелство върху гърба на бюлетината и в графа „Забележки“ на избирателния списък.

Избирателят носи административнонаказателна отговорност при показан и заснет вот.