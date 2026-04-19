Куриоз: Член на СИК в Бургас разпечата урна с бюлетини

Ч лен на секционна избирателна комисия в Бургас е отворил урната с машинните бюлетини преди приключването на изборния ден, съобщи БНР.

Причината за действията му е пропуск да постави задължителен печат върху отрязъците, което го е провокирало да разпечата кутията, за да поправи грешката си.

Куриозната ситуация е регистрирана в 20-а секция в ОУ „Петко Рачев Славейков“. Секретарят на комисията Александър Георгиев обясни пред медията, че колегите му са реагирали незабавно, за да предотвратят по-сериозно нарушение на изборния процес.

„Когато видиш едно нарушение, не го питаш защо, а се опитваш да го предотвратиш. Ние точно това направихме. Веднага му направихме забележка, веднага урната се затвори. Въпросният господин е изключително конфликтен. Досега сме нямали случай, в който той да не ни направи проблем“, коментира Георгиев.

Представители на Районната избирателна комисия (РИК) са запечатали кутията повторно, за да продължи гласуването. Секретарят на РИК – Бургас Георги Михов поясни, че случаят не застрашава вота.

„Тайната на вота не е нарушена. Извършено е формално нарушение на изборните правила, тъй като е отворена урната с машинните бюлетини преди приключване на изборния ден. Той е пропуснал да изпълни задълженията си и да постави печат, което пък го е провокирало към второто нарушение – да разпечата урната“, обясни Михов.

Предстои РИК да гласува съставянето на акт за административно нарушение на члена на комисията, като се очаква наказателно постановление от Централната избирателна комисия.