Тръмп ще участва в срещата на НАТО в Анкара през юли

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп ще вземе участие в срещата на НАТО на ниво държавни ръководители, която ще се проведе на 7 и 8 юли в Анкара, Турция. Това потвърди в сряда държавният секретар Марко Рубио пред Комисията по външни работи на Камарата на представителите на фона на продължаващи въпроси относно ангажимента на Вашингтон към алианса.

„Президентът лично ще присъства на следващата среща на НАТО на ниво държавни ръководители, където всички тези въпроси ще бъдат изяснени“, каза Рубио. „Все още сме в НАТО, но НАТО се нуждае от съществени промени.“

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Държавният секретар определи предстоящата среща, на която ще присъстват представители на всички 32 държави членки, като „вероятно най-важната среща в историята на НАТО“.

Отношенията между САЩ и европейските им съюзници останаха обтегнати, след като европейските правителства отказаха да се присъединят към Вашингтон и Израел във войната срещу Иран. В резултат на това Съединените щати изтеглиха част от войските си от Европа.

В отделни показания пред Конгреса, представени във вторник, Рубио изрази раздразнение поради отказа на Испания да позволи използването на американски военни бази на нейна територия за удари срещу Иран.

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„Имаме членове на алианса, които на практика отказват използването на тези бази при извънредна ситуация“, заяви той, като добави, че това е основание „да се постави под въпрос цялото нещо“.