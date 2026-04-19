Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на "Тренд"

И збирателната активност в страната към 20:00 ч. е 45,7%. Това сочат данните от екзитпол на социологическа агенция "Тренд".

Според данните от екзитпол на социологическата агенция "Галъп Интернешънъл Болкан", избирателната активност към 20:00 ч. в страната е 48%.

По данни от екзитпол на агенция "Мяра" избирателната активност към 20:00 ч. е 48,5%.

Избирателните секции отвориха в 7:00 часа. Вотът ще продължи до 20:00 часа или до момента, в който всички чакащи пред секциите упражнят правото си на глас.

Право да гласуват на тези предсрочни избори имат 6 575 151 граждани. Изборът може да бъде направен както с хартиена бюлетина, така и чрез машина. Гласуването се извършва по постоянен адрес или по настоящ адрес, ако предварително е подадена съответната декларация. По данни на Централната избирателна комисия общият брой на секциите в страната е 12 721. В 9354 от тях ще има възможност за машинно гласуване, докато в 3367 ще се гласува единствено с хартиени бюлетини.

Извън пределите на страната ще функционират общо 493 секции в 55 държави.

В изборите за народни представители участват 14 партии, 10 коалиции и 1 независим кандидат в 22 МИР – Смолян. Общият брой на кандидатите е 4783 души, от които 1440 са жени, а 3343 – мъже, сочат данните на ЦИК.