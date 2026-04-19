Изборни схеми в Монтана и Кърджали: Член на СИК пуснал 10 бюлетини, кметска дъщеря гласувала от името на други граждани

Ч лен на СИК и още двама задържани за изборни нарушения в Монтана и Кърджали, това обяви Главният секретар на МВР Георги Кандев.

В област Монтана, в село Септемврийци, член на секционна избирателна комисия е извършил нарушение, като е пуснал десет бюлетини от името на други лица. По случая са разпитани двама свидетели, предстоят още разпити. Лицето е задържано за 24 часа по Закона за МВР. По думите на главния секретар на МВР Георги Кандев предстои допълнително да бъде уточнена и политическата му принадлежност.

В област Кърджали, в село Великденче, дъщеря на кмета и нейна приятелка също са пускали бюлетини от името на други граждани. По случая са образувани бързи производства, а двете лица са задържани за 24 часа.

Главният секретар на МВР Георги Кандев съобщи актуални данни за обстановката в изборния ден и за постъпилите сигнали за нарушения. Това стана в изявление от неговия Facebook профил, направено от сградата на Главна дирекция "Национална полиция", където с вътрешния министър Дечев са посетили Центъра за обработка на сигнали.

По думите му в реално време там се обработват сигналите, постъпващи на телефон 112, които след това се разпределят към областните дирекции на МВР.

Към 16:30 часа са постъпили общо 328 сигнала, свързани с изборния процес, а образуваните досъдебни производства за деня са 26.

Инцидент в тунел "Траянови врата"

Кандев съобщи и за пътнотранспортен инцидент, несвързан с изборния процес, в тунел "Траянови врата" на автомагистрала "Тракия" в посока София.

"Имаме аварирал автобус. Пътниците са евакуирани и изведени от тунела. Движението е обезпечено, няма задръстване. Автобусът предстои да бъде изведен с пътна помощ", посочи той.

Сигнали за купуване на гласове

Главният секретар заяви, че МВР разполага с оперативна информация и подготвя действия срещу купуване на гласове.

"С наближаването на края на изборния ден сме подготвили изненади за купувачите на гласове, но искам да им кажем: номерът ви няма да мине. Ние знаем и сме взели мерки", заяви Кандев.

Технически проблеми с машините за гласуване

Вътрешният министър Дечев съобщи, че работата на машините за гласуване протича нормално.

"Имаме изключително добра работа по информация на Министерството на електронното управление. Под 0,5% от машините са създали технически проблем. Това е огромен успех", каза той.

Главният секретар на МВР заяви, че министерството ще реагира безкомпромисно на всички установени нарушения.

"Министерството на вътрешните работи ще бъде безкомпромисно към всички извършители на изборни нарушения и престъпления, без значение в полза на коя политическа партия или коалиция са извършени", посочи Георги Кандев.