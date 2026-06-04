Парламентът обсъжда промени, свързани с нефтения сектор и инвестициите

З аконови промени, свързани с правомощията на особения търговски управител, ще обсъди Народното събрание (НС) на второ четене, според приетата програма за работа на парламента. Измененията са в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, и са предложени от Стефан Свиленов и група народни представители от „Прогресивна България“.

С тях се предлага

усъвършенстване на предварителния административен контрол върху особения търговски управител, като той ще трябва да предоставя отчет на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията за дейността на всяко от управляваните от него дружества в срок до една седмица след изтичането на всеки месец.

Въвежда се съдебен контрол върху определени актове на разпореждане –

сделки за разпореждане с акции или дялове в капитала, както и сделки за разпореждане с имуществото на дружеството, които в най-голяма степен засягат правото на собственост на акционерите, съдружниците и едноличните собственици на капитала на засегнатите лица.

Предлага се усъвършенстване на правилата за действителност на определени сделки на разпореждане, като също така се уреждат производствата за съдебно оспорване на нищожни сделки на разпореждане.

В резултат от прилагането на закона се очаква ограничаване на възможните злоупотреби и нарушения при изпълнението на дейността на особения търговски управител, включително предотвратяване на репутационни и значителни финансови щети за държавата вследствие на искове за обезщетения от потенциално засегнати предприятия.

Депутатите ще разгледат на второ гласуване и изменения в Закона за насърчаване на инвестициите. Вносители са Петър Витанов и група народни представители от „Прогресивна България“.