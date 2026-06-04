България

Парламентът обсъжда промени, свързани с нефтения сектор и инвестициите

4 юни 2026, 07:57
Парламентът обсъжда промени, свързани с нефтения сектор и инвестициите
Източник: БТА

З аконови промени, свързани с правомощията на особения търговски управител, ще обсъди Народното събрание (НС) на второ четене, според приетата програма за работа на парламента. Измененията са в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, и са предложени от Стефан Свиленов и група народни представители от „Прогресивна България“.

С тях се предлага

усъвършенстване на предварителния административен контрол върху особения търговски управител, като той ще трябва да предоставя отчет на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията за дейността на всяко от управляваните от него дружества в срок до една седмица след изтичането на всеки месец.

Въвежда се съдебен контрол върху определени актове на разпореждане –

сделки за разпореждане с акции или дялове в капитала, както и сделки за разпореждане с имуществото на дружеството, които в най-голяма степен засягат правото на собственост на акционерите, съдружниците и едноличните собственици на капитала на засегнатите лица.

Предлага се усъвършенстване на правилата за действителност на определени сделки на разпореждане, като също така се уреждат производствата за съдебно оспорване на нищожни сделки на разпореждане.

В резултат от прилагането на закона се очаква ограничаване на възможните злоупотреби и нарушения при изпълнението на дейността на особения търговски управител, включително предотвратяване на репутационни и значителни финансови щети за държавата вследствие на искове за обезщетения от потенциално засегнати предприятия.

Депутатите ще разгледат на второ гласуване и изменения в Закона за насърчаване на инвестициите. Вносители са Петър Витанов и група народни представители от „Прогресивна България“.

Източник: БТА/Нелли Желева    
Народно събрание особен търговски управител законови промени административен контрол съдебен контрол нефтен сектор икономическо законодателство Насърчаване на инвестициите стопанско право Прогресивна България
Последвайте ни
Непълнолетна се заби с автомобил в ограда на къща в село до Луковит

Непълнолетна се заби с автомобил в ограда на къща в село до Луковит

Половин България под жълт и оранжев код за опасни порои и градушки

Половин България под жълт и оранжев код за опасни порои и градушки

4 юни: Нощта, в която танковете прегазиха надеждата

4 юни: Нощта, в която танковете прегазиха надеждата

Четвъртокласниците се явяват на НВО по математика

Четвъртокласниците се явяват на НВО по математика

Запор на заплата или сметка: какво могат да ви вземат и какво е защитено

Запор на заплата или сметка: какво могат да ви вземат и какво е защитено

pariteni.bg
На прага на търговска война, сравняват китайските субсидии с допинга

На прага на търговска война, сравняват китайските субсидии с допинга

carmarket.bg
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки
Ексклузивно

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

Преди 2 дни
2 юни: Денят, в който природата постави България на колене
Ексклузивно

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Преди 2 дни
<p>Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ</p>
Ексклузивно

Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ

Преди 2 дни
Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?
Ексклузивно

Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бунт в Конгреса: Ограничиха военните правомощия на Тръмп в Иран

Бунт в Конгреса: Ограничиха военните правомощия на Тръмп в Иран

Свят Преди 12 минути

Гласуването завърши с 215 на 208 гласа, като републиканците Томас Маси, Брайън Фицпатрик, Том Барет и Уорън Дейвидсън преминаха партийната линия, за да подкрепят резолюцията

МС оттегли Доклада за отбраната за 2025 г.

МС оттегли Доклада за отбраната за 2025 г.

България Преди 24 минути

Това е станало по предложение на министъра на отбраната Димитър Стоянов заради несъгласие с част от политическите подходи, записани в него

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис е на посещение у нас

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис е на посещение у нас

България Преди 1 час

Той ще проведе среща с българския министър-председател Румен Радев

<p>&quot;Компютърът каза &quot;не&quot;: CV-та изчезват в черната дупка на AI</p>

"Компютърът каза "не": CV-та изчезват в черната дупка на изкуствения интелект

Любопитно Преди 1 час

Експерти обясняват как работи автоматизираният HR филтър и как да увеличите шансовете си

Астрономи откриха странен модел във ветровете на извънземни светове

Астрономи откриха странен модел във ветровете на извънземни светове

Любопитно Преди 1 час

Противно на всички закони на физиката, колкото по-нагорещени са тези далечни светове, толкова по-бавни са ураганите в атмосферата им. Учените смятат, че са открили невидима спирачка

Тръмп ще участва в срещата на НАТО в Анкара през юли

Тръмп ще участва в срещата на НАТО в Анкара през юли

Свят Преди 5 часа

Според Рубио това е вероятно най-важната среща в историята на НАТО

Рубио обяви края на войната с Иран

Рубио обяви края на войната с Иран

Свят Преди 9 часа

Израел и Ливан се договориха в сряда за прилагане на примирие

Утре спират движението по Дунав мост при Русе

Утре спират движението по Дунав мост при Русе

България Преди 9 часа

Прогнозният срок за завършването на основния ремонт на трасето е краят на този месец

Шест държави потвърдиха участието си в инициативата за Украйна

Шест държави потвърдиха участието си в инициативата за Украйна

Свят Преди 9 часа

Зеленски отбеляза, че Европа трябва да действа по-активно за разработване на свои собствени способности за отбрана

Правителството предлага придобиване на нови 3D радари

Правителството предлага придобиване на нови 3D радари

България Преди 9 часа

Целта на проекта е развитие на способностите за наблюдение на въздушното пространство

Сигнал за сделка с руски имоти в София, Валентин Златев: Всичко е законно

Сигнал за сделка с руски имоти в София, Валентин Златев: Всичко е законно

България Преди 10 часа

Мирчев заяви, че това трябва да бъде установено от ДАНС и прокуратурата

Украйна вече не оцелява, а се бие за победа

Украйна вече не оцелява, а се бие за победа

Свят Преди 10 часа

Русия "изпада в паника" от последните атаки с украински дронове, според Кая Калас

Черна гора обяви, че е предотвратила опит за дестабилизация от Сърбия

Черна гора обяви, че е предотвратила опит за дестабилизация от Сърбия

Свят Преди 10 часа

Част от върнатите в Сърбия мъже имат криминално минало, свързано с насилие

Протест в столичния квартал „Красно село“

Протест в столичния квартал „Красно село“

България Преди 10 часа

Присъстваха десетки жители на квартала

Проливен дъжд наводни улици в Благоевград

Проливен дъжд наводни улици в Благоевград

България Преди 11 часа

Улесняват отказа от сключвани от разстояние договори за финансови услуги

Улесняват отказа от сключвани от разстояние договори за финансови услуги

България Преди 11 часа

Предложените промени в законопроекта целят повишаване нивото на защита на потребителите

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

dogsandcats.bg

10 признака, че кучето ви е здраво

dogsandcats.bg
1

Студен фронт с летни бури и градушки

sinoptik.bg
1

Атлантикът и Средиземно море по топли от обичайното

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 4 юни, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 4 юни, четвъртък

Edna.bg

Флорентино Перес обяви завръщането на Жозе Моуриньо (видео)

Gong.bg

Ираола пристига на „Анфийлд“ днес

Gong.bg

Семейна схема за източване на НЗОК в Пловдив: Близо 4000 засегнати пациенти, над 3000 направления, в основата на измамата са две сестри

Nova.bg

Оранжев и жълт код за значителни валежи и гръмотевични бури в половин България

Nova.bg