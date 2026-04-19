ЦИК отчете избирателната активност към 16:00 часа

75 машини са показали неизправности

19 април 2026, 17:10
Крум Зарков: Гласувах за по-справедлива България, в която никой не е над закона

Какви послания отправиха политическите лидери в изборния ден

Гюров: Свободната воля на гражданите стои над всеки опит за манипулиране на вота

Скандал в Лом: Заснеха кмета на града да агитира и предлага пари за гласове

ЦИК обяви избирателната активност към 11.00 часа

Бойко Борисов: Малък е шансът за правителство, няма да влизаме в коалиции

МВР с отчет: 181 сигнала за изборни нарушения от началото на деня

Асен Василев: Излезте и гласувайте, за да не трябва после пак да ходим по протести

И збирателната активност за цялата страна към 16:00 ч. е 34,63%. Това съобщи заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева на брифинг пред журналисти.

Тя поясни, че активността към този час е с 9% повече от предишните парламентарни избори в България през 2024 г.

Най-висока е избирателната активност към този час днес в 23-ти МИР - София - 43,38%, а най-ниска, в Кърджали - 23,34%, посочи Матева, цитирана от NOVA.

"Изборният ден в и извън страната протича нормално. 182 жалби и сигнали са постъпили в ЦИК, което бележи осезаем ръст спрямо предишния вот, като повече от половината са от компетентността на РИК. Много от тях са свързани с проблеми с машинното гласуване, някои са за един и същи проблем. Има предложения за подобрения на изборния процес, за да не се чака. Има и агитация в социалните мрежи", отчете Матева.

Тя добави, че 75 машини са показали неизправности.

"Най-много са в Бургас, Плевен, София, Хасково и Ямбол. За сравнение на предходните избори към 18 часа 113 машини са дефектирали", каза Матева.

Извън страната има един сигнал за неразбирателство между секционни членове.

"Гласуването е приключило в Австралия, Нова Зеландия, Сингапур, Южна Корея и Япония, като някои от протоколите са предадени", заяви Матева. 

"Има възможност избирателният ден да продължи и след 21 часа", добави заместник-председателят и говорител на ЦИК.

Източник: NOVA, Фокус    
Избирателната активност към 16.00 ч. по данни на "Тренд"

Кибератака удари МЕУ и Министерския съвет

Тръмп: САЩ започват нови преговори с Иран

Тръмп: САЩ започват нови преговори с Иран

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

Honda я удари токов удар, изтегля е:Ny1 от различни пазари в Европа

Honda я удари токов удар, изтегля е:Ny1 от различни пазари в Европа

Осми предсрочен вот: България избира парламент

Избирателната активност към 16.00 ч. по данни на "Тренд"

Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд
Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?
Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?

Куриоз: Член на СИК в Бургас разпечата урна с бюлетини

Причината за действията му е пропуск да постави задължителен печат върху отрязъците, което го е провокирало да разпечата кутията, за да поправи грешката си

Спряха машинното гласуване в пет секции в София

РИК София е преценила и е преустановила машинното гласуване на две места в 23 МИР и на 3 места в 25 МИР

Българските грации с четири отличия на финала на Световната купа по художествена гимнастика в Баку

България завърши турнира в Баку с общо четири медала след успешни изяви на ансамбъла и Стилияна Николова

Може ли Унгария да се откаже от руската енергия, както обеща новият ѝ лидер?

Мадяр обеща на избирателите да върне страната по-близо до Европейския съюз след 16-годишното управление на крайнодесния премиер Виктор Орбан

Дечев: По-малко от 1% от машините за гласуване са неизправни

Дечев: Почти идентично е поведението на машините от началото на днешния изборен ден с това на предходните парламентарни избори

Иран осмива призивите на ЕС за отваряне на Ормузкия проток

Техеран обвини върховния дипломат на ЕС Кая Калас в двойни стандарти, след като тя призова за спазване на международното право и възстановяване на корабоплаването през стратегическия воден път

Как фалшива руска история се превърна в реален проблем за Естония

Според анализатори това е успех за руската пропаганда, тъй като отклонява вниманието от реални заплахи и създава излишно напрежение

Израел обособи три зони за контрол в Южен Ливан

Към момента израелската армия не е коментирала официално информацията

Мицкоски е разочарован от избирателната активност на българите в РС Македония

Той открито изрази неудовлетворение от ниската активност сред българите в РС Македония

Йеменските хуси заплашват да затворят протока Баб ел Мандеб

Протокът Баб ел Мандеб е ключов търговски маршрут, свързващ Европа с Азия чрез Суецкия канал

Спряха гласуване с машини и сигнал за купуване на гласове в Ловешко

От Районната избирателна комисия – Ловеч не уточниха точните причини за преустановяване на машинното гласуване

Трайков: ЦИК да се стегнат и да сменят дефектиралите машини

Трайков: Според СИК проблемът бил цяла сутрин

Арестуваха двама гранични полицаи от Елхово за трафик на мигранти

Срещу тях са повдигнати обвинения

Надя Фарес

Актрисата Надя Фарес издъхна след седмица в кома

Звездата от „Пурпурните реки“ е получила сърдечен арест в Париж; властите разследват обстоятелствата около фаталния инцидент

Кралско посещение или бизнес? Истината за „фалшивото“ турне на Хари и Меган в Австралия

Турнето на Хари и Меган в Австралия предизвика вълна от критики: „фалшиво“ кралско посещение или бизнес? С билети по 3000 долара и липса на публичен достъп, двойката тества личния си бранд, докато критиците ги обвиниха в корист и медийна манипулация

Откриха телата на 50 бебета, изхвърлени в местно гробище в Тринидад, полицията разследва

Властите разследват случай на незаконно изхвърляне на „непотърсени трупове“, след като в Кумуто бяха намерени и останките на шестима възрастни

