ЦИК отчете избирателната активност към 16:00 часа

И збирателната активност за цялата страна към 16:00 ч. е 34,63%. Това съобщи заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева на брифинг пред журналисти.

Тя поясни, че активността към този час е с 9% повече от предишните парламентарни избори в България през 2024 г.

Най-висока е избирателната активност към този час днес в 23-ти МИР - София - 43,38%, а най-ниска, в Кърджали - 23,34%, посочи Матева, цитирана от NOVA.

"Изборният ден в и извън страната протича нормално. 182 жалби и сигнали са постъпили в ЦИК, което бележи осезаем ръст спрямо предишния вот, като повече от половината са от компетентността на РИК. Много от тях са свързани с проблеми с машинното гласуване, някои са за един и същи проблем. Има предложения за подобрения на изборния процес, за да не се чака. Има и агитация в социалните мрежи", отчете Матева.

Тя добави, че 75 машини са показали неизправности.

"Най-много са в Бургас, Плевен, София, Хасково и Ямбол. За сравнение на предходните избори към 18 часа 113 машини са дефектирали", каза Матева.

Извън страната има един сигнал за неразбирателство между секционни членове.

"Гласуването е приключило в Австралия, Нова Зеландия, Сингапур, Южна Корея и Япония, като някои от протоколите са предадени", заяви Матева.

"Има възможност избирателният ден да продължи и след 21 часа", добави заместник-председателят и говорител на ЦИК.