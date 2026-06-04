Четвъртокласниците се явяват на НВО по математика

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В 1706 училища в страната днес ще се състои националното външно оценяване по математика в края на четвърти клас.

Очаква се около 55 000 ученици да се явят на изпита, който ще започне в 10:00 часа.

Тестът ще включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността им да разсъждават.

Над 53 500 четвъртокласници се явиха на националното външно оценяване по български език и литература, което се състоя на 3 юни в 1706 училища в цялата страна. Учениците решаваха 25 задачи, като тези със специални образователни потребности имаха възможност да работят с 30 минути повече.

Тестът по български език и литература включваше 13 езикови задачи, 11 литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на децата да създават текст и да изразяват собствени идеи.

Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100 точки. Индивидуалните резултати ще бъдат обявени до 15 юни, информират от МОН.