Мухъл след ремонт за милиони в психиатрията в Севлиево: МЗ отговори на констатациите на омбудсмана

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О т Министерството на здравеопазването излязоха с позиция за констатациите на омбудсмана, чиято проверка откри мухъл, влага и падаща мазилка след ремонт за над 1,4 млн. лева по ПВУ в държавната психиатрия в Севлиево.

След ремонт за 1,4 млн. лв. по ПВУ: Мухъл, влага и падаща мазилка в държавна психиатрия

В своето становище до NOVA от ведомството казват, че са били информирани за необходимостта от подобряване на базата и са предприети ремонтни дейности по ПВУ. Според институцията при постъпили сигнали са извършвани проверки и са изисквани корекции от изпълнителя, а при установени нарушения ще бъдат предприети законови действия и финансови санкции. В момента се извършват допълнителни проверки и анализи на обстоятелствата.

Министерството уточнява още, че средствата са разходвани по договор с изпълнител и на база отчетени дейности, като към момента са извършени авансово и междинно плащане. Проверки по случая продължават.

Министерството признава, че е било наясно с нуждата от подобрения в базата.

Твърди се, че при сигнали са правени проверки и са изисквани корекции от изпълнителя.

Обяснява се, че средствата са разходвани по договор, авансово и междинно, срещу отчетени дейности.

Според МЗ част от дейностите са били третирани като „текущ ремонт“ по документация на лечебното заведение и главния архитект.

Заради съмнителна обществена поръчка: Прокуратурата проверява психиатрията в Севлиево

Омбудсманът Велислава Делчева съобщи, че са установени лоши условия в Държавната психиатрична болница в Севлиево при внезапна проверка на 11 май. Констатирани са влага, мухъл и падаща мазилка, въпреки че в лечебното заведение е извършван мащабен ремонт по Плана за възстановяване и устойчивост на стойност над 1,4 млн. лева.

Заради установените проблеми са сезирани прокуратурата, Министерството на финансите, Сметната палата и други институции с искане за проверка на разходването на средствата и изпълнението на ремонта.

До министъра на здравеопазването са отправени препоръки за изясняване на причините за липсата на контрол върху изпълнението на ремонта, забавянията в строителните дейности и неизпълнението на ключови мерки за безопасност, включително изграждането на пожароизвестителна система и асансьор за пациенти с ограничена подвижност.

На 28 май Окръжната прокуратура в Габрово възложи проверка след постъпил сигнал от омбудсмана.

В него са изложени твърдения за нередности при изпълнението на строително-ремонтни дейности, включително непълно и некачествено изпълнение на възложените работи. Посочват се и липсващи ключови елементи от проекта - сред които пожароизвестителна система и асансьор, предназначен за трудноподвижни и неподвижни пациенти.